СМИ: политтехнологи "повара Путина" награждены за кампании в Африке

В предвыборных кампаниях в Африке работают от 100 до 200 политтехнологов, имеющих отношение к российскому бизнесмену Евгению Пригожину. СМИ называют его "поваром Путина" и считают человеком, близким к президенту России. Некоторые из политтехнологов имеют государственные награды за участие в африканских кампаниях, однако указов о награждении в открытом доступе нет. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на источники в администрации президента и структурах Пригожина.

Собеседники телеканала рассказали, что россиян награждают за лоббирование интересов России в Африке. По данным источников, недавно орден Дружбы народов получил петербургский политолог Валентин Бианки, ранее работавший с партией "Справедливая Россия". Как утверждается, в Африке Бианки участвовал в кампаниях в Зимбабве, ЮАР и Нигерии. Сам политолог это отрицает. Журналисты обращают внимание на фотографии Бианки в соцсетях на фоне пейзажей, напоминающих африканские. Однако геотег в публикациях не указан.

На сайте Кремля информации о награждении Бианки нет. Ранее СМИ сообщали о секретном указе о присвоении звания Героя России замглавы администрации президента Сергею Кириенко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил "Дождю", что Кремль не награждал никого из политтехнологов, работающих в Африке. Представители Пригожина не ответили на запрос телеканала. Бианки от комментариев отказался.

Собеседники телеканала утверждают, что россияне в Африке ведут около 20 избирательных кампаний. Детали проектов не уточняются. По словам источников, оплата за работу в африканских проектах в два-три раза больше, чем за участие в кампаниях в российских регионах. Источник, близкий к Кремлю, пояснил "Дождю", что таким образом вокруг Пригожина создается лояльная сеть политтехнологов.

В марте сайт "Проект" опубликовал расследование о деятельности компаний Пригожина на Мадагаскаре. Как утверждается в расследовании, люди Пригожина начали работать на Мадагаскаре в конце 2017 года, а идею российской экспансии на острове одобрил лично Владимир Путин. По данным "Проекта", в Петербурге создан политтехнологический центр, который координирует всю работу структур Пригожина на африканском континенте. Кремль и пресс-служба бизнесмена это отрицают.

О работе структур Пригожина в различных африканских странах, главным образом ЦАР, Ливии и Судане, ранее публиковались расследования Радио Свобода, телеканала "Настоящее время", агентства Bloomberg и других СМИ.