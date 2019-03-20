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Полиция задержала ещё одного подозреваемого в теракте в Утрехте

Полицейская операция в Утрехте, 18 марта 2019 года

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Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Утрехте. По данным СМИ, речь идет о 40-летнем мужчине. Сейчас устанавливается, какую роль он играл в нападении.

Два других подозреваемых, о задержании которых сообщалось накануне, были освобождены. Полиция не смогла установить их причастность к преступлению.

18 марта вооруженный мужчина открыл стрельбу по пассажирам трамвая в Утрехте. Три человека погибли, пятеро получили ранения. Главный подозреваемый 37-летний уроженец Турции Гекман Танис был задержан спустя несколько часов после стрельбы. Полиция считает его нападение спланированным. Сделать такой вывод позволила записка, которая была обнаружена в автомобиле Таниса.

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