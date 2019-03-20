Жаловавшийся на пытки фигурант дела "Сети" признал свою вину

Жаловавшийся на пытки фигурант дела "Сети" активист антифашисткого движения Юлий Бояршинов признал свою вину в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении взрывчатых веществ и ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке, без исследования доказательств. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Бояршинова Ольгу Кривонос.

Рассмотрение дела Бояршинова и еще одного обвиняемого Виктора Филинкова началось сегодня в Московском окружном военном суде. Заседание проходило в 224-м гарнизонном военном суде Петербурга, судьи участвовали в нём по видеосвязи из Москвы.

Бояршинов работал промышленным альпинистом, его задержали в Петербурге, обвинив в хранении 400 граммов дымного пороха. Позднее ему предъявили обвинение в участии в террористическом сообществе. Антифашист заявлял, что при задержании его избили полицейские, позднее он рассказал о пыточных условиях в СИЗО. По его словам, его избивали соседи по камере, ему угрожали изнасилованием, а сотрудники ФСИН запрещали переводиться в другую камеру. В это СИЗО он был переведён после того как отказался дать признательные показания сотрудникам ФСБ, писала ранее "Медиазона".

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, задержанные создали группировку, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.