Полиция курортного индонезийского острова Бали застрелила россиянина, подозреваемого в ограблении пункта обмена валюты. Об этом сообщило издание Jawa Pos со ссылкой на местную полицию. По данным издания, россиянин Георгий Жуков был членом банды, и мог оказать сопротивление при попытке ареста.

Ранее местная пресса сообщала об ограблении пункта обмена валют на юге острова во вторник. Грабители были в масках и вооружены автоматическими винтовками. Они похитили местную валюту на сумму около 80 тысяч долларов.

По данным издания, был задержан ещё один россиянин, он был ранен в ходе задержания. Позднее был задержан ещё один предполагаемый участник ограбление по имени Роберт Хаупт, его национальность не раскрывается.

Агентству РИА "Новости" в посольстве России в Джакарте сообщили, что полиция могла застрелить двоих россиян и задержать ещё одного гражданина страны. Там отметили, что информация является предварительной. Агентство цитирует издание, утверждающее, что все семеро грабителей были из России.