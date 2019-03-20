Основатель томской независимой телекомпании "ТВ-2" Аркадий Майофис вошёл в топ русскоязычных евреев, развивающих Израиль. Список из 70 израильтян русско-еврейского происхождения составила англоязычная газета The Jerusalem Post. Издание посвятило публикацию 70-летию Израиля. Исследование проводили совместно с Genesis Philanthropy Group.

За попадание в список Майофис поблагодарил президента России Владимира Путина. По его словам, глава государства сделал его бедным, а значит мотивированным. Майофис также поблагодарил своих жён и израильские финики.

В 1990 году Аркадий Майофис организовал одну из первых независимых телекомпаний России – "ТВ-2". За 25 лет вещания компания получила множество телевизионных премий "ТЭФИ" и считалась признанным лидером среди региональных медиа в России. Майофис стал членом Российской академии телевидения и обладателем "ТЭФИ" за вклад в развитие российского телевидения. Однако 1 января 2015 года томский телеканал "ТВ-2" был отключен от эфира. Связисты без объяснения причин разорвали договор с телекомпанией, а Роскомнадзор отозвал выданную ранее до 2025 года лицензию. Причиной этих действий федеральных служб стала независимая от властей редакционная политика телекомпании.

В 2015 году Майофис переехал в Израиль со своей семьёй, где запустил компанию Yoffi, которая производит и распространяет израильские сувенирные товары. Сегодня около 30 тысяч различных кошерных продуктов питания (среди которых мёд, тахини и финики) продаются в магазинах Израиля, в точках беспошлинной торговли в аэропорту Бен-Гурион, и отправляются по почте в другие страны. В рейтинг The Jerusalem Post он вошёл в номинации "Бизнес и индустрия" за создание бренда Yoffi.