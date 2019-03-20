"Коммерсант": полиция завела дело против СМИ по заявлению Рогозина

Дмитрий Рогозин подал заявление против двух СМИ, что привело к возбуждению в отношении них уголовных дел о клевете. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседники издания, знакомые с материалами дела утверждают, что на страницах информационного агентства "Руспрес" и на портале "Компромат-Урал" была выражена "негативная оценка деятельности" Дмитрия Рогозина на посту главы Роскосмоса. В ведомстве подтвердили "Ъ" подачу иска, но отказались от дальнейших комментариев.

​"Компромат-Урал" со ссылкой на "Руспрес" в декабре прошлого года опубликовал статью, в которой утверждается, что украденные из государственной казны деньги глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин тратит на PR-кампанию по отбеливанию собственной репутации. Кроме этого говорится, что за взятку акционер "Ленты.ру" миллиардер Александр Мамут и главный редактор Владимир Тодоров стерли критическую статью о ведомстве Рогозина. Критическая статья про Дмитрия Рогозина действительно была опубликована "Лентой.ру" в начале декабря прошлого года, но была в последствии удалена, сообщает "Коммерсант".

Издание подчеркивает, что заявление о клевете против СМИ Рогозина стало прецедентным. Ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что возглавляемая им госкорпорация подвергается "информационной атаке".

За нарушение статьи о клевете и защите чести и достоинства Уголовный кодекс России предусматривает штраф до 1 млн рублей или в размере годового дохода, либо обязательные работы на срок до 240 часов.