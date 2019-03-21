В Третьяковке по залам прошёл полуобнаженный посетитель

Росгвардия не несёт ответственности за инцидент с полуобнаженным посетителем, который прошёл по залам Третьяковской галереи. Он произошёл в тех помещениях музея, где нет поста Росгвардии. Об этом заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Накануне один из посетителей разделся до трусов в зале художника Михаила Врубеля, потом прошёл по нескольким залам музея к выходу. На его теле были изображены руны. В это же время другой другой посетитель оставил в музее "несколько мелких предметов, так называемых "произведений искусства“", сообщили в пресс-службе галереи. Сотрудники музея вызвали полицию, но задержать полуобнаженного посетителя не удалось, сообщает ТАСС. Сейчас полиция разыскивает участников акции.

В самой Третьяковской галерее появление в музее посетителя в нижнем белье назвали "несанкционированным перформансом" неких "современных художников". При этом угрозы для экспонатов и других посетителей не было, добавили в музее.



18 февраля Третьяковская галерея подписала дополнительный охранный контракт с Росгвардией на сумму в один миллион рублей. Это связано с предстоящей выставкой работ художника Ильи Репина. Каким именно образом будет усилена охрана, не уточняется.

Решение было принято после инцидента с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" 27 января. Её похититель был задержан, как и посетитель,повредивший 25 мая прошлого года картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван".