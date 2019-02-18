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Третьяковка заключила с Росгвардией контракт на миллион рублей

Сотрудники полиции у здания Третьяковской галереи (Архивное фото)

Третьяковская галерея подписала дополнительный охранный контракт с Росгвардией на сумму в один миллион рублей. Это связано с предстоящей выставкой работ художника Ильи Репина, сообщает "Интерфакс".

Решение было принято после инцидента с кражей картины Архипа Куинджи. Каким именно образом будет усилена охрана, не уточняется.

Ранее на заседании суда по делу о похищении картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, обвиняемый Денис Чуприков заявил, что своим поступком "хотел привлечь внимание к себе". По его словам, он действовал в одиночку и раскаивается за содеянное.

Похищенная картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"
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​27 января с выставки Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Москве была вынесена картина художника "Ай-Петри. Крым". Похититель снял её у всех на глазах и беспрепятственно покинул здание.

На следующий день по подозрению в краже был задержан крымский предприниматель Денис Чуприков. Пропавшую картину он спрятал на строящемся объекте в Подмосковье. Чуприкову грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

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