"Нафтогаз" заявил об отмене "Газпромом" транзита через Украину

"Газпром" начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной о том, что с начала следующего года транзит газа через украинскую территорию будет прекращен. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью "РБК Украина". В "Газпроме" ситуацию пока не комментировали.

По словам Коболева, с начала следующего года "Нафтогаз»" передаст управление украинской газотранспортной системой независимому оператору, которому нужно будет подписать контракт с "Газпромом" на транзит газа. Действующий десятилетний контракт истекает в 2019 году. Ранее Коболев заявил, что газотранспортная система Украины окажется полностью невостребованной после сдачи в эксплуатацию трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Министр энергетики России Александр Новак заявлял, что Москве невыгоден транзит газа через украинскую территорию. По его словам, из-за устаревшей газотранспортной системы украинское направление обходится в два с половиной раза дороже других маршрутов.

Ранее в МИД России говорили, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину, но на своих условиях. Однако "Нафтогаз" назвал их "неприемлемыми". Сейчас Украина судится с "Газпромом" в международном арбитраже. Киев требует от Москвы 10 миллиардов долларов - за возможное прекращение транзита в следующем году. Российско-украинские переговоры по транзиту газа должны продолжиться после президентских выборов на Украине.

В марте прошлого года после решения Стокгольмского арбитражного суда, который обязал "Гзпром" выплатить украинской стороне компенсацию за недопоставленные объемы газа, российский концерн уже отправлял официальное уведомление о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Андрей Коболев тогда назвал действия России "газовым шантажом".