"Газпром" предупредил "Нафтогаз" о начале расторжения контрактов

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что 5 марта в "Нафтогаз" Украины отправлено официальное уведомление о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Процедура расторжения контрактов будет проходить через Стокгольмский арбитражный суд.

2 марта Миллер объявил о начале процедуры расторжения всех контрактов с Украиной на поставку газа. Глава "Газпрома" назвал это ответом на постановление Стокгольмского арбитражного суда, который обязал компанию выплатить украинской стороне компенсацию за недопоставленные объемы газа. Председатель правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев назвал действия России "газовым шантажом".

Арбитражный суд в Стокгольме 28 февраля постановил, что "Газпром" должен компенсировать четыре с половиной миллиарда долларов украинской компании "Нафтогаз". В ответ "Газпром" вернул Украине предоплату за март и понизил давление в газопроводе.