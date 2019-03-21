На жительницу Карелии завели дело об оправдании теракта в Архангельске

В городе Медвежьегорск в республике Карелия на 27-летнюю местную жительницу заведено уголовное дело об оправдании теракта в здании архангельского управления ФСБ, который произошёл в октябре 2018 года. Об этом сообщает издание "Республика", не называя фамилию подозреваемой.

По данным СМИ, в четверг утром в квартире девушки провели обыск сотрудники управления ФСБ Карелии и Центра по противодействию экстремизму. Причиной стала публикация в социальной сети "ВКонтакте" записи в поддержку устроившего взрыв в Архангельске Михаила Жлобицкого – 27-летняя подозреваемая якобы назвала его "героем, который пожертвовал своей жизнью в борьбе с несправедливостью". Экспертиза обнаружила в тексте признаки оправдания терроризма.

Это уже не первое уголовное дело, заведённое за высказывания и записи в соцсетях по поводу взрыва в здании ФСБ Архангельска.

В ноябре 2018 года уголовному преследованию подверглась жительница Вологодской области Надежда Ромасенко – по версии следствия, она сделала перепост последнего сообщения Михаила Жлобицкого, тем самым оправдав его поступок.

В том же месяце в Калининграде был арестован местный анархист Вячеслав Лукичев. Следствие утверждало, что он опубликовал предсмертную записку Жлобицкого и назвал его "настоящим героем". Неделю назад суд оштрафовал Лукичева на 300 тысяч рублей. Свою вину он не признал и собирается обжаловать решение суда.

Наконец, в начале февраля этого года было возбуждено уголовное дело на псковскую журналистку Светлану Прокопьеву. Признаки оправдания терроризма следователи усмотрели в её выступлении в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", который был посвящён теракту в Архангельске. В ходе передачи Прокопьева отметила, что власть своими действиями сама толкает молодых людей на сопротивление ей.

Взрыв в здании ФСБ Архангельска произошёл утром 31 октября 2018 года. По данным следствия, самодельную бомбу взорвал 17-летний учащийся Архангельского политехнического колледжа Михаил Жлобицкий. В социальных сетях он пропагандировал идеи анархизма, а незадолго до теракта предупредил о том, что идёт взрывать ФСБ, мотивировав свои действия, в частности, тем, что спецслужба "фабрикует уголовные дела и пытает людей".