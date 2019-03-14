В Калининграде анархиста оштрафовали по делу об оправдании терроризма

Суд в Калининграде назначил штраф в 300 тысяч рублей анархисту Вячеславу Лукичеву, арестованному по подозрению в оправдании терроризма после взрыва в здании ФСБ в Архангельске. Активиста освободили в зале суда, сообщает "Медиазона".

Сам Лукичев заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Вячеслав Лукичев был задержан 5 ноября. По версии следствия, он опубликовал предсмертную записку молодого человека, устроившего взрыв в Архангельске, и назвал его "настоящим героем".

По словам адвоката Лукичева Марии Бонцлер, её подзащитный не писал статью в телеграм-канале, а только разместил её. Материал якобы был написан другим человеком, который живёт за границей. Лукичева под угрозами заставили заявить, что это он автор статьи, утверждала Бонцлер.

Вместе с Лукичевым были задержаны две его знакомые девушки. В результате он написал явку с повинной – с условием, что девушек выпустят. Позже Лукичев был арестован. Адвокат анархиста сообщала, что во время допроса Лукичев был избит.