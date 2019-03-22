“Это наша общая беда". Эвакуация из блокадного Ленинграда

В издательстве РОССПЭН вышла коллективная монография "Побратимы. Регионам, принявшим эвакуированных ленинградцев, посвящается". За 75 лет, прошедших после блокады Ленинграда, это первое комплексное научное исследование, воссоздающее картину эвакуации из блокированного города.

В сборник вошли статьи представителей почти тридцати регионов России и бывших республик СССР: вузовских преподавателей, сотрудников институтов истории РАН, музеев и школьных учителей. Эвакуация из Ленинграда – явление уникальное: никогда больше в мировой истории ни из одного города не вывозилось столько людей, техники, предметов искусства, промышленных предприятий, учреждений культуры.

О том, как проходила эвакуация людей на восток, от Архангельска до Алтая, мы говорим с автором проекта, доктором исторических наук, профессором Российского государственного педагогического университета имени Герцена Юлией Кантор и доцентом Алма-Атинского государственного педагогического университета имени Абая Баурджаном Жангутиным.

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– Юлия, действительно, эвакуация из Ленинграда – явление грандиозное, остается только гадать, почему за 75 лет никто не догадался его изучить. Как же вам пришла эта идея?

– В советское и тем более в постсоветское время тема эвакуации звучала, но в основном – тема эвакуации промышленных предприятий и учреждений культуры. Про эвакуацию из Ленинграда сверх этого ничего не известно, хотя и сама блокада – явление беспрецедентное, и эвакуируемых в таком количестве, в таких условиях и в таком физическом и психическом состоянии в истории больше не было. Но тема блокадной эвакуации оказалась под некоторым спудом. Мне было очевидно, что книга должна состоять из глав, посвященных тем регионам СССР, куда были вывезены ленинградцы. Ясно было, что такой проект нужно осуществлять силами большого коллектива, и если бы не помощь компании “Норникель”, этого проекта могло бы не быть.

Мы охватили более 30 регионов бывшего Союза, и авторам пришлось работать в архивах не только своих областей и республик, но и в периферийных, и это создало уникальный слой исследований. Одно дело, когда вы сидите, допустим, в архиве Нижнего Новгорода, а другое – едете на край Нижегородской области и читаете материалы о Тане Савичевой в ее детдоме в поселке Шатки, где она и закончила свое земное существование и похоронена, и извлекаете никому не известные документы о ее последних месяцах и днях.

Эвакуируемых в таком количестве и в таком физическом и психическом состоянии в истории больше не было

Таня Савичева – всемирно известная легенда ленинградской блокады, но мало кто знает, что она умерла полтора года спустя – от туберкулеза кишечника как отдаленного последствия блокады. Таких примеров было не сотни, а тысячи, и это тоже одна из задач нашей книги – разрушить стереотип о том, что вывоз из Ленинграда был равносилен спасению. В большинстве случаев – да, но нередко блокада настигала людей и значительно позже их отъезда. Даже те, кто благополучно доехали до Ладоги, переправились через нее и достигли большой земли, до места, где им предстояло жить годы в эвакуации, часто приезжали в таком состоянии, что были уже не силах оправиться от перенесенного. Это трагическая история.

Я очень благодарна коллегам из Челябинска, Вологды, Казахстана, которые в своих исследованиях сделали особый акцент на медицине. В этом никто не виноват, кроме войны, но медицина не была готова лечить, реабилитировать, ставить на ноги (в том числе и психологически) тех, кто приехал в 1942 году из Ленинграда: аналогов в истории медицины в мире не было. На Урал, в Сибирь, на Северо-Запад приходили эшелоны изможденных людей, которые уже не могли ходить, детей и взрослых на руках выносили их вагонов. Даже когда эвакопункты были хорошо организованы (что было далеко не всегда), даже когда врачи были квалифицированные, готовые лечить, они сталкивались с проблемой: человек истощенный, его надо кормить – а кормить нельзя. Или кормить можно, но надо знать, как и чем, какие нужны комбинации. Это ведь не просто затяжное голодание, а голодание, умноженное на стресс, на хроническое переохлаждение, инфекционные заболевания и многое другое. В медицинские учебники до 1942 года не входили болезни и синдромы, свойственные именно блокадникам.

– Баурджан, я предполагаю, что вы занимались не только архивной работой – наверное, есть те, кто в силу разных причин остались жить там, куда их эвакуировали? Вы с ними говорили?

– У нас в Алма-Ате была представительница Общества блокадников Ленинграда, она все время так бодро говорила: да, алмаатинцы встретили нас, изможденных детей из блокадного Ленинграда, – это была одна и та же речь, с которой она выступала перед школьниками, а когда эта речь закончилась, она не знала, что говорить. И тогда она начала вспоминать: я помню, как однажды мы с мамой вышли на улицу и увидели на огромных тумбах слова, которые написал седобородый старец: “Ленинградцы – дети мои, ленинградцы – гордость моя”. И тогда мы поняли, что мы не одни.

А вот что я нашел в архиве – тогда все собирали подарки ленинградцам, и однажды в Ленинград пришел эшелон с нашими знаменитыми яблоками – апортом. И кто-то из ленинградцев рассказал: мы дома поставили это большое красное яблоко, и оно помогло нам выжить – мы были не одни. Хотя эвакуация была разная. Для одних – режим наибольшего благоприятствования, когда один академик пишет: прошу выдать пять килограммов картошки и чего-нибудь сладенького, или когда ребенку дают маленький кусочек рафинада, и он на всю улицу кричит: мама, он сладкий!