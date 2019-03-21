Главу "Росгеологии" Романа Панова отправили в отставку. Соответствующую директиву выпустило Росимущество, сообщает газета "Коммерсантъ". Пост Панова временно занял первый замгендиректора холдинга Сергей Сучков. В "Росгеологии" отказались комментировать ситуацию.

"Росгеология" – государственный стратегический холдинг, объединяющий геологоразведочные предприятия России. Панов возглавлял его с 2013 года. В прошлом году контракт с ним продлили еще на пять лет.

Ситуация в холдинге обострилась после публикации сандальной видеозаписи с участием уже бывшего замглавы "Росгеологии" Русланом Горрингом. На видео он нецензурно высказывается о сотрудниках компании и высокопоставленных знакомых. В начале марта Горринга арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

В самой "Росгеологии" после ареста Горринга началась проверка.