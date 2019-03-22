Авиакомпания Индонезии отменила заказ на закупку 49 "Боингов 737 MAX 8"

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала контракт почти на пять миллиардов долларов на покупку 49 пассажирских самолётов "Боинг 737 MAX 8" после крушения двух лайнеров этой модели. Об этом со ссылкой на официального представителя индонезийского перевозчика сообщает агентство "Франс Пресс".



По словам собеседника агентства, индонезийская авиакомпания заключала контракт на 50 самолетов, один из которых уже получила. Сейчас ведутся переговоры о его возможном возврате, добавил он.

Это первый подтвержденный случай полного расторжения контракта с американской компанией Boeing после крушения, которое произошло в середине марта. Тогда в результате катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines под Адис-Абебой, погибли 157 человек.​ До этого, в октябре прошлого года, произошло крушение пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки чёрных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.

Авиакомпании по всему миру временно отказываются от эксплуатации "Боинга-737 MAX". Кроме того, ряд стран закрыли своё воздушное пространство для самолётов этого типа.

