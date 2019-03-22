Есть в мире виноватые. Илья Мильштейн – о том, как погиб Лесин

Нет, он всё-таки погиб, а не скрылся, воспользовавшись американской программой защиты свидетелей. Конспирологи отдыхают. Слишком уж подробен медицинский отчет, предоставленный журналистам по итогам выигранного судебного процесса. Да и невозможно поверить, что бумаги сфальсифицированы. Бывший министр печати России ушел из жизни в ноябре 2015 года – это факт, по-видимому, неопровержимый.

Но вот о том, при каких обстоятельствах принял смерть Михаил Лесин, мы до сих пор не ведаем. Оттого строим гипотезы, критически воспринимая официальные полицейские версии, согласно которым гибель экс-министра сопровождалась рядом случайных происшествий: выпил, общался с безымянным другом, получил травму, упал, очнулся, прогнал друга, сменил отель, выпил, получил травму, упал, очнулся, бродил по коридору, прогнал из номера сотрудника гостиницы, умер. Всякое, конечно, бывает, но загадок, связанных с последними днями и часами жизни Михаила Юрьевича, многовато, чтобы не задавать дополнительных вопросов.

С того дня, когда отчет прочли и эксперты-патологоанатомы поделились с нами впечатлениями, вопросов прибавилось, и мы недоумеваем вместе с экспертами. Отчего так вышло, что данные аутопсиии указывают на удушение как причину летального исхода, однако следователи этот вариант даже не рассматривают? Имеется подозрение, что «перелом шеи» мог произойти при вскрытии, но почему тогда об этом ни словом не упомянуто в докладе? Наконец, непонятно, откуда вообще взялись столь многочисленные повреждения на теле покойного, если смерть его не была насильственной.

Оттого напрашивается другое объяснение, не раз уже обсуждавшееся публично, но тоже никак не доказанное. Речь идет об убийстве. Проблема лишь в том, кто и зачем избивал до смерти Михаила Лесина, и было ли это убийство преднамеренным или неумышленным.

Есть предположение, что он просто запил, опустошая мини-бары в своих номерах и выходя в поисках спиртного на улицу, где ввязывался в драки с незнакомыми людьми. Есть сведения, что бывший председатель правления "Газпром-медиа" задолжал крупную сумму Юрию Ковальчуку и был за это наказан, только вот исполнители "перестарались". Есть версия, что Лесин, как говорится, "выбрал свободу", решив остаться в Америке и порассказать о многом – и расплатился за это жизнью.

В США журналисты просто обращаются в суд и побеждают, добиваясь гласности в общественно важном деле

Как бы то ни было, странно, что в центре американской столицы, по которому бродил Лесин, и в отелях, где он останавливался, до сих пор не обнаружено ни одной видеозаписи, уличающей вольных или невольных убийц. Там же всюду должны быть расставлены камеры. И неважно, спровоцированным или нет было нападение на него. В любом случае люди, наносившие ему "тупые травмы", избивавшие и хватавшие за горло, - если такие люди были - являются преступниками. Полиция обязана их разыскивать, задерживать, подвергать допросу, отправлять под суд. Тем не менее за три с половиной года, минувших с тех пор, как свершилась трагедия, ни одного имени не обнародовано, и даже про друга, навещавшего Лесина и интересовавшегося "местонахождением умершего", мы ничего не знаем. Или это были разные друзья? Раньше, до публикации доклада, можно было допускать, что расследование проведено и нет в мире виноватых в убийстве российского гражданина. Теперь, после публикации 149-страничного документа и экспертизы, проведенной на основе этой публикации, сомневаться в убийстве затруднительно.

Зато мало есть сомнений в том, что полузасекреченное дело содержит факты, прямо указывающие на тех, кто причастен к расправе. Более или менее ясно также, почему городские власти Вашингтона противились оглашению отчета, а в опубликованных материалах некоторые имена изъяты. Тут склоняешься к выводу, что Лесина, воспользовавшись его состоянием и маскируя убийство под пьяную драку, приканчивали профессионалы. Люди, чьи имена, вероятно, известны американским спецслужбам, но арестовать их по свежим следам не удалось, как англичанам не удалось вовремя повязать ни Лугового, ни Ковтуна, ни Боширова, ни Чепигу. И если предположить, что убитый рассчитывал на помощь американцев и надежды его не сбылись, то становится ясно, отчего столь неохотно в Вашингтоне вспоминают про Лесина.

Впрочем, это не значит, что дело закрыто и про тех, кто отдавал приказ свести счеты с бывшим министром и выполнял приказ, в США забыли. Если версия верна, то это означает, что помимо явных скандалов, отравляющих отношения Кремля с Белым домом, существуют и тайные, о которых не принято говорить вслух. Только в России подобного рода тайны не рассекречиваются и спустя долгие десятилетия, когда вроде и страна уже другая, и законы прямо предписывают раскрытие архивов – за истечением, к примеру, срока давности. В США журналисты просто обращаются в суд и побеждают, добиваясь гласности в общественно важном деле. А гласность эта порождает новые догадки и новые вопросы, на которые в обозримые сроки, не исключено, будут получены ответы, которые мы сочтем исчерпывающими.

Илья Мильштейн – журналист

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