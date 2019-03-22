В Астане задержана корреспондент телеканала Настоящее Время

В столице Казахстана Астане задержали около 10 человек, среди которых – репортер телеканала Настоящее Время Светлана Глушкова. Полицейский объяснил задержание тем, что на Глушкову якобы поступило заявление от некой женщины.

"Меня задержали. Мне нужен адвокат. Я нахожусь в Сарыаркинском управлении", – успела написать корреспондент в редакционном чате.

О задержаниях в Астане сообщает и казахская служба Радио Свобода – Радио Азаттык. Место, где проходят задержания, – площадь у торгового дома "Шапагат". Накануне живущий за рубежом критик властей Казахстана Мухтар Аблязов, который призвал своих сторонников выйти на акцию 22 марта, назвал эту площадь местом начала шествия.

Радио Азаттык также сообщает, что находящиеся на месте задержания молодые люди мешают репортерам вести съемку. Полицейские игнорируют просьбы журналистов остановить воспрепятствование исполнению профессиональных обязанностей.

Накануне у здания астанинской городской администрации задержали около 20 человек, которые пришли выразить свое несогласие с переименованием столицы.

Ещё несколько человек были задержаны в центре Алма-Аты во время празднования Наурыза. Как сообщала казахская служба Радио Свобода, задержанные говорили о несогласии с инициативой нового президента Казахстана переименовать Астану в Нурсултан.

Несколько человек задержали в Шымкенте, сообщает Настоящее Время.