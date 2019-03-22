В Краснодаре на главного редактора издания "Свободные медиа" Владислава Янюшкина составили протокол об осуществлении деятельности "нежелательной организации". Поводом для административного преследования стал встроенный в статью "Свободных медиа" видеоролик движения "Открытая Россия". Он был посвящён нехватке школ в регионе.
Адвокат издания Юлия Федотова заявила о намерении оспорить процессуальное решение. Юрист также подчеркнула, что с момента публикации прошло много времени, и предположила, что правоохранительные органы отреагировали на неё только сейчас, поскольку им "спустили команду".
Версии о "спущенной команде" придерживаются и в самом издании. "Свободные медиа" напомнили о преследовании координатора регионального отделения "Открытой России" Яны Антоновой, активиста Александра Сафронова, блогера Евгения Грекова, журналиста Александра Савельева, оппозиционного депутата из Ейска Александра Коровайного и краснодарского активиста Виталия Солонченко.
О том, что прокуратура Краснодара вызвала для дачи объяснений руководство редакции "Свободных медиа" из-за якобы размещённой на сайте издания статьи "Открытой России", стало известно в конце февраля.
В "Свободных медиа" тогда подчеркнули, что текст писали журналисты издания, а не активисты "Открытой России", но подтвердили, что в материале есть видеоролик, снятый участниками движения. За него координатора регионального отделения "Открытой России" уже оштрафовали по обвинению в участии в нежелательной организации.
- В 2017 году власти России признали нежелательными зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ медиа". Полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и штрафует её активистов.
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