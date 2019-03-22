В Краснодаре на главного редактора издания "Свободные медиа" Владислава Янюшкина составили протокол об осуществлении деятельности "нежелательной организации". Поводом для административного преследования стал встроенный в статью "Свободных медиа" видеоролик движения "Открытая Россия". Он был посвящён нехватке школ в регионе.

Адвокат издания Юлия Федотова заявила о намерении оспорить процессуальное решение. Юрист также подчеркнула, что с момента публикации прошло много времени, и предположила, что правоохранительные органы отреагировали на неё только сейчас, поскольку им "спустили команду".

Версии о "спущенной команде" придерживаются и в самом издании. "Свободные медиа" напомнили о преследовании координатора регионального отделения "Открытой России" Яны Антоновой, активиста Александра Сафронова, блогера Евгения Грекова, журналиста Александра Савельева, оппозиционного депутата из Ейска Александра Коровайного и краснодарского активиста Виталия Солонченко.

О том, что прокуратура Краснодара вызвала для дачи объяснений руководство редакции "Свободных медиа" из-за якобы размещённой на сайте издания статьи "Открытой России", стало известно в конце февраля.

В "Свободных медиа" тогда подчеркнули, что текст писали журналисты издания, а не активисты "Открытой России", но подтвердили, что в материале есть видеоролик, снятый участниками движения. За него координатора регионального отделения "Открытой России" уже оштрафовали по обвинению в участии в нежелательной организации.