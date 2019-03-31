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Европа-89. Эфир в 18.05

Прага, антикоммунистическая демонстрация в ноябре 1989

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Тридцать лет распада социалистического блока. “Бархатные революции” Центральной Европы глазами молодого поколения

Был ли 1989 год в Европе исторически неизбежен? Какие политические события его подготовили?

Что знают молодые люди, родившиеся в начале 90-х, о событиях 89-го? Как их семьи восприняли антикоммунистические перемены и как участвовали в гражданской активности своих стран?

Десятилетие до и после 89-го: как продолжилось дело “Солидарности” в Польше, как диссиденты пришли к власти в Чехии, чем обернулась отдельность Югославии от Москвы и еврокоммунизма. Экономика, политика, общественные настроения.

Движение к Евросоюзу: удачи и провалы. Ответственность отдельных стран и европейские ценности. Испытания и вызовы стран Центральной Европы.

Образ 89-го в представлении поколения 20-летних европейцев. С чем связаны их мечты и образ будущего?

Обсуждают политолог Кароль Лучка (Варшава), славист и независимый журналист Йованна Георгиевски (Белград), гражданский активист Якуб Мучка (Прага, выпускник философского факультета Карлова университета). Комментируют историк Ярослав Шимов, журналист и политолог Ефим Фиштейн, студентка Пражского экономического университета и Миланского университет Боккони Лиля Персина.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова

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