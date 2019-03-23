Уйти, но не уйти. Наталья Геворкян – о Назарбаеве и Путине

Путин не уйдёт. И не ушёл Назарбаев. Так ли не уйдёт Путин, как не ушел Назарбаев, – это вопрос.

Назарбаев старый и опытный партийный работник – с 1969 года. Вся политическая элита Казахстана формировалась у него на глазах и с какого-то тоже довольно давнего года (примерно с 1979-го) с его участием. Он очень умен и очень хитер. Он ухитрился выжить во власти и удержать власть в реально критических обстоятельствах – волнения в Алма-Ате 1986 года и смена руководства республики, перестройка, крах СССР, крах КПСС, создание нового независимого государства. Он один из последних политических гигантов эпохи СССР. Как мне представляется, Назарбаев в своей вотчине неприкасаемый. Есть, конечно, риски, отсылающие к печальной участи отца троих дочерей короля Лира, но что-то мне подсказывает, что и они им уже давно учтены. Все говорит о том, что почти 80-летний политик принял решение, уверенный в том, что делает и что доживет свою жизнь так, как он хочет ее дожить и останется в официальной памяти почтенным отцом нации.

Путин моложе коллеги на 12 лет. 78, как сейчас Назарбаеву, ему будет как раз к окончанию следующего шестилетнего срока, если бы он у него был или если он у него будет, в 2030 году. Он 19 лет управляет страной с совершенно иными традициями. У него за спиной нет такого колоссального опыта государственного деятеля, ему не нужна была та самая хитрость, которую Назарбаев тренировал годами, чтобы выжить в системе, нет (потому что не было необходимости) умения лавировать между разными политическими силами – на его внутриполитической арене не было таких мощных друзей-врагов, как те, которые выпали в жизни Назарбаеву. У Путина нет опыта управления страной в критические, переломные моменты истории. Преимуществом Путина при выборе кандидатуры преемника Ельцина, была его невстроенность в элиты, отдельность, минимальная публичность. Его прыжок на трон был молниеносным и с минимальной подготовкой, до этого он не был ни политиком, ни государственным деятелям в масштабах России, не поднимался десятилетиями по политической лестнице, не делал годами карьеру государственного мужа. Круг его близких и доверенных лиц, да и просто знакомых был и остается ограниченным. Он выходец из спецслужб со всеми вытекающими проблемами с доверием.

Назарбаев не повторил опыта с досрочной отставкой Ельцина хотя бы потому, что Ельцин уходя ушёл. Путин не способен повторить опыт Ельцина, потому что никому не доверяет. В этом смысле опыт Назарбаева, если у того все сложится удачно, более привлекателен для российского президента.

Назарбаев, возможно, и указал дорогу, но одновременно с этим и ограничил возможности манёвра стареющего российского президента

Назарбаев еще 9 лет назад закрепил за собой статус Лидера нации, Елбасы. Он безусловно предвидел, что именно так будет выглядеть его пенсия. Теперь внимание на руки: что такое Елбасы и каковы его права и возможности в соответствии с поправками, внесенными в конституцию Казахстана. На Елбасы не распространяется ограничение права быть избранным в президенты Республики Казахстан, то есть избирайся хоть 10 сроков подряд. Ему пожизненно принадлежит право: обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами; выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства Республики при обсуждении важных для страны вопросов; возглавлять Ассамблею народа Казахстана; возглавлять Совет безопасности Республики Казахстан; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан.

Вот это я называю предусмотрительностью.

У Назарбаева и Путина есть общее именно в этой точке: обеспечить себе легитимный уход с поста президента, переложив на другого ежедневные утомительные хлопоты о стране, в сущности, не покидая политическую сцену и не выпуская из рук штурвала. Особенность положения Назарбаева, если я правильно понимаю, состоит в том, что Елбасы – это только он, только первый президент Казахстана. Теоретически после его кончины эта статья конституции будет уже не нужна. Путин точно не первый президент России. Пойдет ли он на то, чтобы прописать под себя роль Лидера нации, или эта роль может быть закреплена в конституции безотносительно к личности? Если у кремлевских мыслителей получится найти удачную формулу, то этот вариант вполне возможен. И, наверное, даже желателен. Ну правда, не идти же ради собственного властного бессмертия экономической и тем более реальной войной на Белоруссию, чтобы обеспечить новую страну, новые правила правила и новый срок! Хотя после 2014 года никакие варианты считать невозможными не приходится.

Избираться в 72 года на пятый срок в не сильно процветающей стране, где избиратель инертен, но все же не азиатски терпелив, что бы ни говорили, – это, конечно, не фан. В этом возрасте хочется сидеть на горе и со снисходительной улыбкой наблюдать, как суетятся те, кого ты дергаешь за ниточки. Парадокс состоит в том, что Назарбаев, возможно, и указал дорогу, но одновременно с этим и ограничил возможности манёвра стареющего российского президента. Давайте представим, что в 2020 или 2021 году все же введут законодательно должность (не знаю, как точно назвать эту роль) Лидера нации, даже без указания на неограниченное право избираться. Ну просто, чтобы обеспечить Путину реальную власть без необходимости избираться, должность мечты. Будет смешно, потому что все тут же вспомнят, кто и где совсем недавно это уже проделал. Как написала одна моя подруга в фейсбуке по поводу возможности такого варианта: "Словами деток это будет copycat (подражатель, кто-либо, кто имитирует действия, поступки других, ученик, списывающий у другого работу. – Н.Г.). Не круто, короче. Задразнят". Может быть. Но когда и кого это останавливало на высоких ставках?

Наталья Геворкян – журналист

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции