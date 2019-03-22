"Другая Россия" Эдуарда Лимонова подала документы на создание партии

Партия "Другая Россия" Эдуарда Лимонова подала документы в Министерство юстиции России для регистрации в качестве политической партии. Об этом организация сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Минюст подтвердил агентству ТАСС, что ведомство получило 21 марта документы для регистрации "Другой России". Ответ должен поступить в течение одного месяца, добавили чиновники.

В "Другой России" считают, что партия имеет право участвовать в российской политике благодаря "твердости гражданской позиции" и "патриотизму" своих членов. Сообщается, что партия провела учредительный съезд в сентябре прошлого года. Объединение ранее подавало документы для регистрации — в 2011 и 2014 годах. Тогда "Другая Россия" получила отказ от Минюста.

Партия была впервые создана в 2007 году, после того как Минюст признал экстремистским предыдущее объединение Эдуарда Лимонова — Национал-большевистскую партию.

Вопреки отсутствию регистрации, "Другая Россия" продолжает участвовать в общественной жизни страны — члены партии принимали участие в январском митинге против передачи Курил Японии, а также в антипутинском митинге в Москве 17 марта. Писатель Эдуард Лимонов называет идеологию "Другой России" национал-большевизмом.