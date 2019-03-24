В Венесуэлу вновь прибыли российские Ил-62 и Ан-124

В столицу Венесуэлы Каракас накануне прибыли два самолёта Министерства обороны России - Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолётов в мире Ан-124. В Сети появились фотографии и видео с лётного поля. На кадрах - группа мужчин.

По данным местного издания NoticieraDigital, в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих или же бойцов частных военных компаний во главе с генералом Василием Тонкошкуровым, начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии. Об этом также пишут освещающие события в Венесуэле блогеры. Каких-либо подтверждений этой информации из других источников нет. Официально Минобороны России сообщения о прибытии в Венесуэлу самолётов не комментирует.

Исходя из данных авиатрекеров, самолёты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар.

Как Ан-124, так и Ил-62 в последние месяцы уже бывали в Венесуэле. О том, что и кого они перевозили, также не сообщалось. Агентство Reuters вскоре после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, писало о прибытии в страну для защиты президента Николаса Мадуро, которого поддерживает Россия, нескольких сот бойцов так называемой ЧВК "Вагнера". Надёжность источников агентства, однако, была поставлена под сомнение, а присутствие в стране россиян подтвердить не удалось.

В Венесуэле уже третий месяц продолжается противостояние между сторонниками Гуайдо, которого признали легитимным временным президентом США и большинство стран Европы и Южной Америки, и Мадуро, в руках которого остаётся реальная власть. Гуайдо накануне заявил, что режим Мадуро "переживает последние дни", а Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке покушения на него. Венесуэльский министр по делам связи, туризма и культуры Хорхе Родригес, в свою очередь, заявил, что за последние два месяца со счетов Венесуэлы в международных банках "было похищено" около 30 миллиардов долларов. Ответственность за это он возложил на администрацию США.