Темные времена. Блэкаут, мародеры и режим ЧП в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в причастности к масштабному отключению электричества по всей стране, длящемуся почти неделю. Одновременно лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом, ввел на всей территории Венесуэлы режим чрезвычайного положения.

Выступая в выходные на многотысячном социалистическом митинге в Каракасе, Николас Мадуро заявил, что власти Соединенных Штатов обладают некими секретными технологиями, которые могли помочь им организовать отключение электричества во всей Боливарианской Республике Венесуэла. Не обошлось и без гневного обличения "внутренних врагов и наймитов империализма, проникших в систему изнутри".

Мадуро подчеркнул, что Служба национальной разведки SEBIN (которую оппозиция и правозащитники по всему миру называют тайной полицией чавистского режима, массово применяющей бессудные убийства, пытки и незаконные аресты) уже задержала трех человек, якобы устроивших диверсию на крупнейшей в стране (и четвертой в мире по мощности) ГЭС имени Симона Боливара. По словам Николаса Мадуро, задержанные уже дают признательные показания и, как "предатели родины", скоро "ответят перед суровым революционным законом".

Оппозиция и немногие оставшиеся в стране иностранные технические специалисты, однако, говорят, что перебои в работе ГЭС, покрывающей на 65 процентов потребности Венесуэлы в электроэнергии, стали следствием многолетнего недофинансирования, разрухи, безхозяйственности и отсутствия грамотных руководителей и рабочих.

Вторник, 12 марта, стал шестым днем беспрецедентного для Венесуэлы, где масштабные блэкауты, впрочем, происходили регулярно в последние 10-15 лет, перерыва в подаче электроэнергии в Каракас и 22 из 23 штатов страны (за исключением особой зоны мелких островов в Карибском море). Жители озабочены последствиями отключения света и подачи энергии в медицинские учреждения, на предприятия связи и транспорта. Из-за этого боливарианское правительство объявило 8 и 11 марта нерабочими днями.

На фоне каждый день усугубляющегося в Венесуэле тяжелейшего политического и социально-экономического кризиса нынешнее отключение света и подачи энергии поставило на грань выживания большинство населения, затронув главные медицинские учреждения, предприятия связи и транспорта. На улицах Каракаса и других крупных городов свирепствуют банды мародеров, погромщиков и бандитов, с которыми боливарианские народная милиция, полиция и Национальная гвардия справиться не в состоянии.

По официальным данным управляемой государством, то есть фактически венесуэльской армией, компании COPROELEC (Corporación Eléctrica Nacional), сегодня подача электричества в Каракасе восстановлена менее чем на 50 процентов, в соседних основных промышленных штатах (Варгас, где находится главный аэропорт имени Симона Боливара, а также Миранда, Карабобо и других) – менее чем на 20 процентов.

На фоне нынешнего бедствия продолжающая работу оппозиционная Национальная Ассамблея Венесуэлы во главе с объявившим себя "временным президентом" Хуаном Гуайдо (и признанным таковым США, Канадой, Евросоюзом, Австралией, Японией и большинством государств самой Латинской Америки, всего более 50 стран мира) объявила, что в Венесуэле в ночь на 12 марта сроком на 30 дней вводится режим чрезвычайного положения ("Estado de Alarma"):

"Парализованные больницы и станции скорой помощи, недостаток воды и продуктов питания, неработающий транспорт ведут к смертям и несчастьям", – заявил Гуайдо, добавив, что призывает вечером 12 марта всех венесуэльцев, не боясь темноты, вновь организовать по всей стране массовый протест с требованием досрочных свободных выборов и отстранения от власти правительства чавистов во главе с Николасом Мадуро.

Одна из главных оппозиционных венесуэльских газет El Nacional указывает, что отныне, в соответствии с режимом чрезвычайного положения, Хуан Гуайдо имеет право самостоятельно распоряжаться всеми доступными ему административными, финансовыми, экономическими и даже военными ресурсами и активами.

Тем временем Государственный департамент США, озабоченный продолжающимся отключением электроэнергии в Венесуэле, решил окончательно отозвать из страны всех немногих еще остающихся там дипломатов и других сотрудников американского посольства. Сколько американских дипломатов до сих пор находятся в Каракасе, не уточняется. Ранее Белый дом заявлял, что не намерен отзывать свой дипперсонал, но рекомендовал всем гражданам США как можно скорее покинуть Венесуэлу.

Заявление Государственного департамента последовало за выводом в конце января всех членов семей дипломатов и сокращения штата посольства до минимума. Госдеп США считает, что присутствие американских дипломатов в Венесуэле "ограничивает политические возможности Пентагона".