В Югорском морге хранили сотни коробок с детским питанием

В городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа в здании морга при городской больнице найден склад детского питания производства компании Nestle.

Первым об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат местной думы Антон Пантин. Позже информацию подтвердили в отделе МВД по Югорску.

О том, что детское питание складируется в морге, Пантину рассказали местные жители. Он, в свою очередь, написал заявление в полицию с просьбой провести проверку, а в понедельник сам приехал в морг с видеокамерой и убедился, что сотни коробок с детским питанием действительно находятся в прощальном зале.

В этот момент сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводили проверочные мероприятия внутри помещения. Потребовав от Пантина покинуть зал, они пообещали позже допросить его как заявителя по делу. Депутат, в частности, требует выяснить, была ли списана найденная партия детского питания и кто принял решение об использовании зала городского морга в качестве склада.

Известно, что срок годности питания вышел в сентябре-октябре 2018 года. Депутат Пантин предполагает, что оно специально закупалось с подходящим к истечению сроком годности, и это может говорить о коррупционной схеме закупок в Югорской городской больнице.

Депутат также отметил, что "в зале морга хранятся формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Даже испарений некоторых из них достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребёнке".

В свою очередь, издание "Сибирь.Реалии" сообщило, что главврач больницы Югорска Андрей Маренко отказался комментировать ситуацию, отметив, что идёт внутренняя проверка.