Из Донбасса в "желтые жилеты". Россия и протесты во Франции

В минувшую субботу на улицы в нескольких городах вышли, по данным министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, более 40 тысяч сторонников движения "желтых жилетов", пять тысяч из них – в Париже. Неделю назад "жилеты" громили в центре французской столицы магазины и рестораны, но на этот раз все прошло относительно спокойно. Это была девятнадцатая по счету акция протеста. Уже более четырех месяцев такие проходят во Франции каждую субботу.

Протест, изначально возникший из-за повышения налогов на бензин, оброс новыми требованиями, в нем появился "силовой блок", среди лидеров которого есть несколько человек, воевавших в Донбассе на стороне сепаратистов самопровозглашенных "народных республик". Об этом рассказывается в фильме чешских документалистов, средства на который частично собирали в интернете: среди жертвователей были в основном те, кому интересно, что же действительно происходит во Франции.

В фильме рассказывается, что за последние месяцы движение "желтых жилетов" значительно эволюционировало. Теперь протестующие на улицах настроены более радикально: они выступают за уход президента Эммануэля Макрона и введение во Франции прямой демократии. "С самого начала протесты охватывали внутренние вопросы, французские проблемы. – рассказывает автор фильма Войтех Богач. – Но постепенно они стали затрагивать и другие темы: протест против правительства Макрона, ощущение, что есть какой-то дефицит демократии. А когда звучит тема прямой демократии, референдумов, возникают подозрения, что к этому приложила руку Россия, ведь по всей Европе существуют похожие группы и движения, выступающие против современного либерального истеблишмента. Среди тех, кому чего-то не хватает, Россия и находит своих союзников".

"Французские СМИ критикуют проявления антисемитизма, расистские высказывания "желтых жилетов", а, например, RT, "Спутник" или дружественные им сайты оставляют это в стороне, потому что дискуссии на эти темы считаются в движении маргинальными", – рассказывает один из героев фильма Элин Леклерк, журналист издания Le Monde. Именно это, по ее мнению, и является причиной того, что участники Движения желтых жилетов яростно критикуют французских журналистов и так любят российские СМИ.

"Желтые жилеты интересны государственным СМИ России, с их стороны очевидно есть какая-то поддержка", – говорит Войтех Богач. "Желтые жилеты" любят такие СМИ, как "Спутник", Russia Today, Ruptly, потому что они показывают реальность такой, какой видят ее "желтые жилеты". И благодаря этому участникам протестов становится симпатична Россия".

Чешские документалисты сосредоточились на теме влияния России на движение "желтых жилетов". Войтех Богач объясняет это так: "В Чехии довольно сильна либеральная часть политического спектра, звучат опасения, что протесты "желтых жилетов" не возникли бы без России, поэтому нам было интересно посмотреть, в чем состоит это влияние. Мы сосредоточились на этом вопросе именно потому, что многие в Чехии считают его важным. И мы нашли несколько моментов".

Один из героев фильма – Виктор Альфонсо Лента. В прошлом он воевал в Донбассе на стороне сепаратистов, а теперь является одним из лидеров так называемого силового блока "желтых жилетов". Он объясняет, что его пригласили поучаствовать в создании "службы безопасности" движения и он согласился: "Мне кажется, что если Эммануэль Макрон продолжит выполнять свои обязанности на протяжении весны, продолжит политику экономической стагнации, он рискует получить очень горячую весну, близкую к гражданской войне между французскими гражданами и полицией… Риск народного восстания тут действительно существует", – говорит Лента на камеру. Он выступает за дальнейшую эскалацию протеста и сравнивает конфликт в Донбассе с происходящим во Франции: "речь идет о том же народном бунте против глобализации, который мы наблюдаем на протяжении последних 10 лет".

Виктор Лента ушел в фильме от вопроса, видит ли он возможность, что "желтые жилеты" возьмут в руки оружие, чтобы отстаивать свои требования, хотя сам он является одним из основателей организации Unité Continentale ("Континентальное единство"), которая занимается военной подготовкой добровольцев. Вместе с Лентой в этой организации активны еще два француза, тоже воевавшие в Донбассе и ныне участвующие в Движении желтых жилетов – Николя Перович и Гийом Ленорман. Вот, например, снятое в 2014 году видео, в котором они от имени Unité Continentale призывают жертвовать деньги на создание мобильной медицинской бригады для фронта.

В июне 2014 года Виктор Лента в одном из интервью говорил, что в случае Донбасса поддерживает "дипломатию России и тактику Владимира Путина": "я считаю, он все делает правильно. Поэтому я не боюсь". В фильме он рассказывает, что для населения Донбасса результат конфликта не был позитивным: "Это было позитивным для меня лично, потому что я получил исключительный опыт".

– Мне показалось интересным, что Лента настроен довольно радикально, – говорит Войтех Богач. – Еще интереснее было то, что он настроен даже радикальнее большинства, радикальнее почти всех "желтых жилетов". В движении, конечно, есть люди, которые говорят о том, что надо убрать Макрона и создать какой-то новый государственный строй, но они не настолько конкретны, как Виктор Лента. Он выступает не изнутри, не в качестве члена "желтых жилетов", у него есть своя позиция, которую он хочет продемонстрировать, поэтому он с радостью разговаривает со СМИ.

– Насколько сильно Лента и другие воевавшие в Донбассе французы влияют на движение "желтых жилетов"?

– Сложно утверждать, что кто-то имеет какое-то специфическое влияние на поведение участников движения. Но есть люди влиятельные. В нашем фильме есть адвокат, который занимается защитой "желтых жилетов", есть, конечно, и идеологи, которые продвигают дух этого движения, что-то говорят, а "желтым жилетам" это нравится. Есть много группировок, у которых есть свои задачи в рамках движения, какие-то свои цели. Как, например, "силовой блок", существующий между полицейскими и участниками протеста, если доходит до обострения ситуации. Есть такие люди, как Виктор Лента, которые, даже если имеют какое-то влияние на "силовой блок", точно не имеют сильного влияния на движение целиком, потому что в нем участвуют десятки тысяч людей, а еще совсем недавно это были сотни тысяч человек. Поэтому, даже если там и есть спецслужбы (я в данном случае говорю не только о российских спецслужбах), то им выгодно привлечь внимание к какому-то конкретному человеку, чтобы остальные, которым нравится, что он воевал на Донбассе, или еще что-нибудь, сплотились вокруг него. С их помощью можно будет дальше "раскручивать" свои цели.

– Что собой представляет "силовой блок желтых жилетов"?

– Те, кто воевал в Донбассе, сейчас, если можно так выразиться, занимаются охраной "желтых жилетов". Они не атакуют, а просто существуют как харизматичные люди, которые, если что-то произойдет, декларируют, что будут охранять "желтые жилеты". Помимо них есть те, кто сжигает, громит, нападает. Это скорее какие-то уличные хулиганы, привыкшие иногда так себя вести на улицах. Вопрос мигрантов, например, не звучит, но есть там и их противники. Есть "Черный блок", наиболее радикально настроенные анархисты, готовые подраться. И это все разные единицы.

По словам Войтеха Богача, всего в Донбассе на стороне сепаратистов воевали приблизительно 30 французов, пятеро из них сегодня принимают участие в Движении желтых жилетов.

Движение "желтые жилеты" родилось вскоре после избрания президентом Франции Эммануэля Макрона. Макрон получил прозвище "президент богачей", так как одним из первых его шагов на посту главы государства было снижение налогов на доход от капитала. Как теперь показывают исследования, это привело к тому, что 1 процент французов с самыми высокими доходами стали богаче, чем были. Под влиянием первых протестов движения "желтых жилетов" в ноябре прошлого года были уменьшены налоги для самых бедных слоев населения Франции и пенсионеров, начавшие действовать в начале этого года. Этот шаг уменьшил количество поддерживающих движение обычных французов, но при этом оно не сошло на нет. Войтех Богач считает, что Франция может служить примером того, что может произойти в любой стране Евросоюза:

– Сейчас в движении "желтых жилетов" намного более сильная позиция как раз у тех, кто громит и сжигает. Меньше стало тех, кто выходит протестовать, чтобы просто показать на улице свое недовольство. Но однозначно можно сказать, что "желтые жилеты" повлияли на настроения во Франции, повлияли на Макрона. Очень интересно было смотреть, как когда Макрон хотел поговорить с кем-то из "желтых жилетов", ему ответили: "У нас нет иерархии". Макрон из-за этого вынужден был организовать так называемые "grand debates" (обсуждение насущных проблем президентом с мэрами городов, гражданами или молодежью из более чем десяти французских регионов, которые были организованы президентом Франции после первых протестов "желтых жилетов", – прим. РС). Оказалось, что есть много людей, раньше не предствлявших себе, что рядом с ними живут люди на окраине общества, очень бедные, недовольные… и теперь французы, и не только они, стали больше задумываться над тем, что с этим можно сделать. "Желтые жилеты" повлияли на политическую повестку, на принимаемые политиками решения. Мне кажется, что Франция поменялась, теперь все знают, что здесь есть недовольные. И пока ситуация этих людей не поменяется, они все равно будут существовать, даже если перестанут выходить на улицу в "желтых жилетах". До тех пор, пока их снова что-нибудь не разозлит. Мне кажется, что французские политики начали об этом задумываться".