Впервые в России активист оштрафован за "вовлечение детей" в манифестацию

Впервые в России активист оштрафован "за вовлечение детей в несанкционированную акцию". В Калининграде активист штаба Навального оштрафован на 30 тысяч рублей. Вечером в понедельник 25 марта Центральный районный суд Калининграда вынес приговор Ивану Лузину по статье, принятой 27 декабря 2018 года. Дело стало прецедентом для России.

По словам адвоката Александра Добральского, защита будет обжаловать данное решение в судах высшей инстанции и готова дойти до Европейского суда по правам человека.

18-летний Иван Лузин - активист штаба Навального и член незарегистрированной Либертарианской партии. 7 февраля он и две 16-летние девушки, которые ранее также были активистками штаба, вышли на центральную площадь Калининграда с плакатами, на которых были фамилии людей. По словам Лузина, этих людей подвергали пыткам. Активисты сделали несколько фотографий и ушли. Позже они были задержаны сотрудниками полиции. Девушек отпустили, а Иван Лузин в течение суток удерживался в отделении, к нему не допускали адвоката, сообщил Добральский.

Лузину предъявили обвинение по двум статьям Кодекса об административных нарушениях: за организацию несанкционированной акции и "за вовлечение в неё несовершеннолетних". 15 марта суд признал Лузина виновным в организации несанкционированной акции и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Сами участники событий утверждают, что 7 февраля провели обычную фотосессию, которая не являлась публичной акцией.