Ученые из 30 стран предложили помощь в реабилитации китов в Приморье

Более 30 специалистов по морским млекопитающим из разных стран мира предложили России помощь в реабилитации белух и косаток, находящихся в "китовой тюрьме" в Приморье.

Они направили официальное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразили серьезную обеспокоенность по поводу здоровья и состояния морских животных в бухте Средняя. "Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться",— считают ученые.

К обращению ученые приложили документ с заключением биологов и ветеринаров, сравнивших фотографии косаток, сделанные с интервалом в 42 дня. По словам морских биологов, на челюстях косаток появились гематомы, предположительно, из-за травм, а также признаки инфекции или воспаления на коже. У одного животного ученые заметили сломанный зуб, у другого – пятна на языке, что может быть признаком кандидоза - инфекции, которая в неволе часто приводит к смерти косаток.

Необходимо уже сейчас предпринять шаги для улучшения здоровья этих животных и условий их содержания, говорится в обращении. Ученые просят допустить в "китовую тюрьму" группу российских и международных экспертов, чтобы оценить состояние животных и начать их лечение.

Обращение к президенту России подписали более 30 экспертов по морским млекопитающим из США, Италии, Канады, Великобритании, Люксембурга, Гонконга, Новой Зеландии, Аргентины, Австралии, Германии, Южной Африки.

Это не первый международный призыв к российским властям - выпустить животных из "китовой тюрьмы". В марте около 50 известных актеров, музыкантов, писателей и представителей шоу-бизнеса из разных стран обратились к Владимиру Путину с этой просьбой.

В конце октября активисты Гринпис России рассказали, что в бухте Средняя содержатся 11 детенышей краснокнижных косаток и 90 белух, выловленных в российских водах для незаконной продажи в Китай. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов. Коммерческая добыча дельфинов в России запрещена законом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове млекопитающих.

Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли.

20 февраля во время Послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил до 1 марта "решить вопрос" с "китовой тюрьмой". 28 февраля против компаний, незаконно удерживающих животных, были возбуждены административные дела о нарушении правил рыболовства.

В начале марта на совещании в правительстве было решено переместить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в центр содержания крупных морских животных после того, как в Приморье потеплеет. Пока этот центр еще не создан.