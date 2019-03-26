Суд в Бразилии освободил бывшего президента, обвиняемого во взятках

Апелляционный суд Бразилии освободил из-под стражи бывшего президента страны Мишеля Темера. Его обвиняютв получении взяток на сумму около 500 тысяч долларов за госконтракты на строительство атомной электростанции. Об этом сообщает Globo. Суд посчитал, что 78-летний бывший президент не представляет угрозы для общества.

Темера, который возглавлял Бразилию с 2016 по конец 2018 года, арестовали 21 марта. Сейчас в его отношении расследуют сразу несколько дел, связанных коррупцией, отмыванием денег, воспрепятствованием юстиции и созданием преступного сообщества. Темер не признает вины, а свое задержание назвал "варварством".

По делу о коррупции при строительстве АЭС ранее на 12 лет был осужден еще один бывший президент Бразилии Лула да Силва.

Предшественницу Темера – Дилму Русеф – также обвиняли в коррупции.