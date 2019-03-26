Журналистов не пустили на суд по делу о пытках в полиции Нижнекамска

В Нижнекамске приставы не пустили журналистов на заседание городского суда, где рассматривается дело шестерых полицейских, обвиняемых в пытках Ильназа Пиркина. Процесс закрыт по просьбе подсудимых, сообщает "Медиазона". Они заявили, что в суде могут оглашаться данные о негласных сотрудниках МВД.

При этом судья удовлетворил ходатайство потерпевших и допустил к участию в процессе адвоката правозащитной организации "Зона права" Дмитрия Хомича. Ранее судья запретил участвовать в заседаниях адвокату Андрею Сучкову, решив, что его интересы расходятся с интересами потерпевших.

22-летний житель Нижнекамска Ильназ Пиркин, который вместе со знакомым украл автомагнитолу и другие вещи из чужого автомобиля, покончил с собой 19 октября 2017 года. Перед этим он провел почти весь день в местном отделе полиции, где его избивали и пытали, заставляя признаться в 47 кражах из автомобилей. Юношу отпустили, только после того, как он подписал явку с повинной. Перед самоубийством Пиркин записал на мобильный телефон несколько видеопосланий, в одном из которых рассказал о пытках, которым его подвергали.

В Татарстане возбуждено несколько уголовных дел, связанных с гибелью Ильназа Пиркина. Сотрудникам нижнекамского управления МВД предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий с применением насилия.