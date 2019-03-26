Вторая по богатству семья Германии использовала труд военнопленных

Одна из богатейших семей Германии - Райманн признала достоверность опубликованных в СМИ сведений о её связях с нацистским режимом Третьего рейха и использовании подневольного труда пленных. Нынешнее поколение семьи Райнманн было потрясено открывшимися фактами и намерено пожертвовать 10 миллионов евро на благотворительные цели.

Расследование истории семьи провело издание Bild am Sonntag. Как установили журналисты, Альберт Райманн-старший и Альберт Райманн-младший были сторонниками Гитлера. Онифинансировали закупку вооружений для нацистской армии, а в период Второй мировой войны использовали на своих фабриках и на частных виллах рабский труд угнанных в Германиюграждан СССР, а также советских и французских военнопленных. По информации газеты, работавшие на семью женщины подвергались насилию и издевательствам. Альберт Райманн-старший умер в 1954 году, его сын — в 1984-м.

Как заявил в связи с публикацией расследования представитель семьи Райманн и председатель совета директоров компании JAB Holding Петер Харф, "виновные уже в могиле, но их место должно быть в тюрьме". Альберт Райманн-старший умер в 1954 году, его сын — в 1984-м. Харф назвал поступки отца и сына Райнманн "омерзительными преступлениями" и заявил, что подобное нельзя скрывать. В этой связи семья намерена расширить исследования, подключив к ним историков из Университета Мюнхена, и результаты этой работы опубликуют в 2020 году.

В 2015 году Forbes оценил состояние всех членов семьи Райнманн в 19 миллиардов долларов. Семья через холдинговую компанию JAB Holding владеет долями Dr Pepper ,производителя косметики Coty, обувного бренда Jimmy Choo, сети ресторанов Krispy Kreme и производителя презервативов Durex.

Ранее использование рабского труда в годы Третьего рейха признавали многие немецкие компании. Среди них — Bayer, Siemens, Deutsche Bank, Daimler-Benz, Volkswagen и AEG. Они провели независимые расследования и заплатили компенсации в специальный фонд.