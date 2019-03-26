"Открытые медиа": фонд Кадырова не платит за аренду земли в Чечне

Фирмы связанные с главой Чечни Рамзаном Кадыровом за шесть лет задолжали бюджету более 23 миллионов рублей. Чиновникам не удаётся через суд взыскать с них средства. Об этом сообщают "Открытые медиа".

По информации издания, Арбитражный суд Чечни рассматривает иск на 7,5 миллионов рублей от мэрии города Грозного к компании "Белфарма Грозный", которая якобы занимается созданием фармацевтического кластера. Одним из владельцев предприятия является Фонд имени Ахмата Кадырова. Власти Грозного три года пытаются взыскать с компании долги за аренду земели. Сам Фонд Кадырова должен мэрии 16 миллионов рублей за аренду участка, на котором располагается мечеть "Сердце Чечни". По этому иску суд не удовлетворил требования чиновников. Они не стали оспаривать это решение.

"Открытым медиа" не удалось получить комментарий у предствителей Фонда Кадырова и "Белфарма Грозный". Комитет по имущественным и земельным отношениям не ответил на запрос журналистов.

Согласно закону государственные структуры обязаны подавать в суд на должников, иначе чиновников могут наказать за бездействие. Однако оспаривать решение не обязательно. Подобные процессы могут продолжать год за годом, прокомментировали ситуацию "Открытым медиа" юристы.

Фонд имени Ахмата Кадырова был учрежден в 2004 году. Его возглавляет вдова бывшего президента Чечни и мать Рамзана Кадырова – Аймани Кадырова. Согласно финансовой отчётности, раскрытой в 2018 году, фонд владеет активами на сумму 2 миллиарда рублей. Деньги организации неоднократно выделялись на покупку дорогих подарков для почетных гостей Чечни и друзей Рамзана Кадырова.