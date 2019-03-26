Погребняк оштрафован на 250 тыс. рублей за расистские высказывания

Комитет Российского футбольного союза по этике принял решение оштрафовать нападающего футбольного клуба "Урал" Павла Погребняка за его высказывания о темнокожих игроках, выступающих за сборную России.

Кроме того, Погребняк дисквалифицирован условно до конца сезона во всех турнирах под эгидой РФС. Ранее сообщалось, что ему может грозить реальная дисквалификация.

По словам главы комитета по этике Семёна Андреева, Погребняк извинился за свои высказывания. Сам футболист заявил журналистам, что принимает решение комитета.