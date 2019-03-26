Погребняк оштрафован на 250 тыс. рублей за расистские высказывания

Комитет Российского футбольного союза по этике принял решение оштрафовать нападающего футбольного клуба "Урал" Павла Погребняка за его высказывания о темнокожих игроках, выступающих за сборную России.
Кроме того, Погребняк дисквалифицирован условно до конца сезона во всех турнирах под эгидой РФС. Ранее сообщалось, что ему может грозить реальная дисквалификация.
По словам главы комитета по этике Семёна Андреева, Погребняк извинился за свои высказывания. Сам футболист заявил журналистам, что принимает решение комитета.
- 16 марта нападающий "Урала" Павел Погребняк в интервью изданию "Комсомольская правда" заявил, что ему "смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России". Также Погребняк сказал, что не понимает, зачем бразильский футболист Ари, который играет в российском чемпионате 9 лет, а в прошлом году, став гражданином России, дебютировал в составе её национальной сборной, получил российский паспорт.
- На высказывания обратили внимание европейские футбольные чиновники и комитет по этике Российского футбольного союза. Глава комитета Семён Андреев назвал слова Погребняка "совершенно недопустимыми". В свою очередь, генеральный директор футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов поддержал своего игрока, сказав, что не видит ничего криминального в его заявлении, так как Погребняк не назвал Ари "чёрным" или "негром". Также позицию российского футболиста поддержал ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд, заявивший, что Россия "не страна папуасов, а великая держава".
- Бразилец Ари, комментируя слова Погребняка, отметил, что ему "очень грустно от того, что такие люди ещё есть".
- Ещё один скандал в российском спорте, связанный с проявлениями расизма, разгорелся спустя несколько дней, когда супруга темнокожего игрока петербургского волейбольного клуба "Зенит" Ореола Камехо сообщила, что была вынуждена забрать свою 4-летнюю дочь из балетной школы Санкт-Петербурга. По её словам, некоторые родители были против общения своих детей с темнокожим ребёнком.