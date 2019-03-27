Парк советского периода. Эфир в 21: 05

Мегапроект Ильи Хржановского «Дау», показанный в начале года в Париже, стал одним из главных художественных событий последнего времени. 700 часов видео, отснятые на протяжении трех лет в гигантской реконструкции советского города, сотни актеров и статистов, годами жившие в павильоне, тотальная инсталляция для просмотра фильма – что это: модный хайп, мистификация и каприз на деньги олигарха или новый вид искусства, Gesamtkunstwerk XXI века?

Гости программы - Константин Мильчин, главный редактор портала «Горький. Медиа», и Зара Абдуллаева, кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино». Эфир в 21: 05