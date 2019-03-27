Уволившаяся из-за фото учительница будет преподавать правила поведения в соцсетях

Правительство Алтайского края предложило уволившейся из-за фотографии барнаульской учительнице Татьяне Кувшинниковой вести другим преподавателям правила поведения в социальных сетях.

Программа будет преподаваться в местном институте повышения квалификации учителей. Кувшинникова согласилась её разработать, — заявил ТАСС министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. По его словам, программа должна донести до преподавателей, "какие гиперугрозы и риски существуют в соцсетях".

Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова уволилась из школы из-за публикации фото в новогоднем платье, писали ранее “Сибирь.Реалии”. Она рассказала изданию, что после публикации фотографии в блестящем вечернем платье в социальных сетях на неё пожаловался кто-то из родителей. Директор школы, по словам Кувшинниковой, посчитал её фото пятном на репутации школы и заставила написать заявление об уходе.

По утверждению учителя, директор заявила ей, что платье выше колен и каблуки носят " только проститутки". За преподавателя вступились родители учеников, и она осталась на работе, но из-за давления коллег всё же уволилась месяцем позже.

Накануне министр Костенко заступился за Кувшинникову и предложил ей обсудить новую работу. Действия директора школы министр критиковать не стал, заявив, что "противоречия между поколениями были, есть и будут".