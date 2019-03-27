Абызова содержат в одной камере с подозреваемыми в убийстве и краже

Бывшего министра по делам "Открытого правительства" России Михаила Абызова, задержанного накануне по обвинению в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества, поместили в камеру в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному административному округу Москвы.

Помимо Абызова там находятся подозреваемый в совершении убийства и вор-рецидивист. На условия содержания Абызов не жалуется, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Однако он отметил, что по закону он не должен содержаться в одной камере с подозреваемыми в насильственных преступлениях и ранее судимыми.

Мельников также сообщил, что Абызов назвал действия сотрудников ФСБ при его задержании "корректными, уважительными, качественными".

26 марта Михаила Абызова задержала служба экономической безопасности ФСБ, когда он прилетел в Москву из Италии (предположительно, как писал "Коммерсантъ", на празднование дня рождения вице-премьера Аркадия Дворковича). Абызова в наручниках доставили в Следственный комитет, где допросили и предъявили обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве. Речь идёт о хищении четырёх миллиардов рублей.

По версии следствия, деньги были похищены у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" и выведены за границу. По предъявленным статьям бывшему министру грозит до 20 лет лишения свободы.

Абызов отказался признать вину. 27 марта Басманный суд Москвы решит вопрос о мере пресечения Абызову.

В Кремле в задержании Абызова не увидели давления силовых структур на бизнес. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что президент России знал о деле Абызова до его задержания.