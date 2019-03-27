Суд признал незаконным разрешение на строительство завода на Байкале

Суд в Иркутске признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской питьевой воды в поселке Култук. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Таким образом, суд одобрил ходатайство природоохранного прокурора и признал незаконными заключение экологической экспертизы и разрешение на строительство завода.

Завод на берегу Байкала для экспорта питьевой воды в Китай и другие страны начала строить китайская компания. Против стройки выступают местные жители. Они считают, что это нанесёт значительный ущерб Байкалу. Петицию с требованием остановить строительство завода сайте Change.org подписали более 900 тысяч человек.

Премьер Дмитрий Медведев 13 марта заявил, что поручит проверить проект завода на соответствие самым высоким экологическим стандартам. После этого работы по строительству были приостановлены.

В Иркутске 24 марта прошёл митинг "За чистый Байкал". Организаторы акции собирали подписи под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой усилить контроль по запрету строительства в незатронутых природных территориях; провести оценку влияния стоков на озеро Байкал; построить новые и реконструировать старые очистные сооружения и многое другое.