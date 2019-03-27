Будущему преемнику на заметку. Почему "попал под раздачу" Михаил Абызов

26 марта в Москве задержали Михаила Абызова, которого Forbes называл одним из богатейших россиян - по данным журнала, в 2011 году он владел состоянием в 1,2 млрд долларов. Абызов занимал пост министра по делам Открытого правительства в правительстве Дмитрия Медведева, а ранее входил в состав правления РАО ЕЭС. Бывший министр обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества. Два года назад Абызов стал героем одного из расследований ФБК.

​Федор Крашенинников

Спустя два года после расследования ФБК Следственный Комитет признал правоту Навального: Абызов мухлевал с энергетикой в Сибири.

Многие уверены, что обвинения в адрес Абызова не беспочвенны - и что задержали его вовсе не потому, что он действительно похитил четыре миллиарда рублей, как утверждает Следственный комитет.

​Александр Рыклин

В обвинении, которое уже предъявлено Михаилу Абызову, есть дивный абзац -

«Совершая хищение в составе преступного сообщества денежные средства в размере 4 млрд рублей принадлежащих организациям СИЮЭКО и РЭС в особо крупном размере, Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны»...

Жаль, следователи не перечислили регионы, в которых "устойчивое экономическое развитие" поставлено под угрозу... Вот бы местные жители порадовались...

Кирилл Шулика

А кто-то вообще заметил, что следствие инкриминирует Абызову то, что он период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество?

Министром он работал с 2012 года.

Соответственно, с мая 2012 года по ноябрь 2014 года членом правительства РФ был лидер ОПГ. Разумеется, по версии следствия.

А вы говорите про 90-е годы...

Илья Заславский

Второй Улюкаев, пауки в банке продолжают трапезу. Абызов очень вороватая фигура, мелькавшая в ряде расследований, но взяли явно не за это, а за то, что перешёл дорогу более сильным паукам.

Константин Калачев

Открытое правительство закрыли. ФСБ задержало экс-министра Абызова. Технократа и казнокрада иногда можно перепутать, а иногда это одно и то же. Разбираться предстоит суду.

Николай Полозов

‪По поводу задержания Абызова два момента.‬

‪Кормовая база сокращается, а значит будут сжирать более слабых даже в их среде,‬

‪И поскреби любого из них, найдутся залежи прошлых делишек.‬

Андрей Мальгин

Следствие считает, что Абызов и его компаньоны по дешевке приобрели 100% в четырех энергокомпаниях — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС, а затем искусственно завысили стоимость их активов и продали государству обратно по цене на порядок выше. Разницу перевели на свои счета за границу.

Простите, но разве не этим же всю жизнь занимался г-н Абрамович? Покупал у государства подешевле, а потом продавал ему же подороже? У Абрамовича масштабы были несравнимы, достаточно вспомнить Сибнефть, за которую он получил 13,1 миллиардов у.е. (затратив на покупку 100 млн.) Да и только ли Абрамович? При Путине это стало обычной практикой.

Разница только в том, что Абрамович - кошелек Путина, а Абызов, наверное, Медведева.

После того, как президентом снова стал Путин, Абызов большую часть времени проводил не в России, а в Италии, на той самой вилле в Тоскане, которую обнаружил ФБК. Многие считают, что просто так он возвращаться в Россию не стал бы, зная, что там ему грозит опасность, и что его "выманил" из Италии Аркадий Дворкович, пригласив на свой день рождения - 26 марта - под некие гарантии безопасности.

Павел Пряников

Зачем экс-министр Абызов возвращался в Россию? Ну кажется, наворовал ты на три поколения вперёд, переехал в Первый Мир - наслаждайся жизнью. Видимо, работает расхожее мнение, что преступника тянет на место преступления

Борис Межуев

Говорят, что Абызова выманили в Россию. Кажется, это первый такой случай после ареста Савинкова. Тогда, кажется, задействовали либеральных демократов.

Максим Трудолюбов

Стиль, чувство времени и непреходящие ценности чекистов.

Ровно год назад Аркадий Дворкович пригласил Зиявудина Магомедова, старого друга и однокурсника, на спектакль “Синяя синяя птица” в Театре наций, после чего все переместились в ресторан отметить наступавший день рождения (Форбс, текст про дело Магомедовых).

Через несколько дней - по 159-й - мошенничество и по 210-й - преступное сообщество - Зиявудина и его брата арестовали.

В этом году в самый день рожденья Дворковича арестован Абызов - по 159-й, мошенничество, и по 210-й - преступное сообщество. Все пишут, что Абызов специально приехал из Италии, чтобы поздравить коллегу и друга. Может быть и в театр собирались.

Утомленные солнцем в эпоху, когда жертв ловят не на словах, переосмысленных как ересь, а на сделках, переосмысленных как мошенничество. Чекисты и тогда, и сейчас защищают религию. Религия давно другая, а стиль и театральность узнаваемые, старые.

Кто тут «Рыков», кто «Бухарин» мы не будем гадать (а ведь это Медведев и Дворкович, кто ещё), а «Троцкого» у Путина и вовсе нет, но чувствуется эта его борьба с уклонами. Только уклоны - в миллиардах.

UPD версия Пархоменко - Березовский был «Троцкий»

Илья Барабанов

В связи с арестом уже бывшего министра Абызова подумал вот еще о чем:

- в воскресенье главный пропагандист Дмитрий Киселев рассказывает в своем эфире стране, что всем срочно надо давить «маленького Сталина». Мол, Путин общество куда-то вытягивает, а оно требует от него репрессий (так оно в России обычно и бывает, ага)

- а уже через день Дмитрий Песков вполне себе подтверждает, что Путина ввели в курс дела и по сути он арест и санкционировал

И вот тут вопрос:

- использовали ли Киселева тоже в операции по выманиванию Абызова из Италии в Россию, чтобы арестовать (тогда масштабно работают, конечно)

- или все люди, курирующие ТВ, были просто не в курсе того, что произойдет уже через день (включая Алексея Алексеевича Громова, видимо)

- или просто было решено, что дела отдельно, а что там мелет в эфире старый дурак - отдельно

Подкидывает новостная картина дня поводы для размышлений

Александр Морозов

охренеть, пишут, что ФСБ "выманило" Абызова из Италии. Вот чудилка! И он поехал. Никто не едет! - все сидят у себя в "италиях" - и банкир Пугачев, и банкир Бородин, и губернатор Юревич. А он взял да и поехал! О, святая простота! (как воскликнул Ян Гус - великий чешский просветитель).

Ольга Романова

Про Абызова. Зря вы на себя не примеряете. Избегаю грубых слов - лично была знакома, но воздержусь от оценок со всех сил. Однако я знаю людей, которых мы всей Русью Сидящей вытаскивали из передряг максимально возможным усилием воли. Вытащили одного, он с Абызовым был связан. Пытался строить станцию солнечных батарей где-то под Астраханью. Почти построил, бежал, был арестован, снова бежал. Сейчас владеет сетью солнечных станций под Франкфуртом. И кому от этого хорошо? Франкфурту хорошо, не сомневайтесь. Но вытаскивали парня мы, а не Абызов. Бесплатно. Денег у него не было, а сейчас - проехали. Да и были бы - мы б не взяли. Встретились с ним во Франкфурте, он букет мне подарил, спасибо. Но было это два года назад. В его деле - чёрным по белому Абызов. Это что надо иметь в голове, чтобы в Россию потом прилететь на ДР Дворковича, а? После ареста Магомедовых, напрямую с тем Дворковичем связанных, например.

Это головного мозга не иметь, граждане. Я - тихий, мирный человек - и то знаю, что Абызову не надо было соваться. А он чем думал? Боюсь, ровно тем, чем нами все остальные, кто пока что на свободе, как бы нами руководят. Но думать-то не жопой надо. И не воображать, что вас не коснется.

Я езжу в Россию. Меня лично всё это тоже может коснуться. Но я знаю и я готова. Хотя бы высплюсь и немецкий доучу, если что. И кипешь такой устрою, что неповадно - я ж умею и предмет знаю. И - поверьте - смогу получить удовольствие.

А эти-то куда? Кому верят, на что надеются? Загадка. Загадочная загадка - как их разводят, как детей. При этом я точно знаю, что он тоже когда-то так разводил. И что? Думал, его не разведут? Прямо даже интересно. Хотя нет. Думал, конечно, что его-то это не коснётся. Как и многие тут так думают. Зря, кстати.

Глеб Павловский

Умный Абызов бы не вернулся, не позови старый надежный друг. Почти всесильный, он сказал ему приезжать, и никого не слушать - тема есть!

Тема была

Однако вскоре стало известно, что Аркадия Дворковича в этот день в Москве не было - из ФИДЕ сообщили, что он находится на шахматном чемпионате в Сан-Марино. Его брат раскритиковал журналистов, распространявших этот слух:

Михаил Дворкович

Про Абызова:

Вот интересно - это прямо настолько упал уровень российской «журналистики», что ведущие информагентства и топовые издания наперебой, не проверив, копипастили информацию о том, что Абызова

задержали когда он прилетел в Россию на День рождения моего брата:)))))))?!

Во многих комментариях звучит тема репрессий "силовиков" против "либералов". Другие комментаторы считают, что Путин активно избавляется от людей Медведева - и что волна репрессий может докатиться и до самого премьера.

Николай Травкин

Абызов, а до этого Улюкаев. Людей, которым министерские портфели были доверены, словно рядовых урок «на малине» вяжут.

Сенаторов сколько сидит, уже прям в зале заседаний брать начинают. Раньше во Франции хоть душой отдыхали, а теперь и там беспокоить начинают.

Про думцев с Охотного ряда и говорить нечего. Пробы поставить не на ком: если в международный розыск не объявлен, то в разработке у силовиков находится.

Одно место во всей Москве и осталось, где можно обнаружить человека при власти, но одновременно и вне подозрений. За кремлёвской стеной …

Там, где подбирают и назначают тех, которых затем разрабатывают, объявляют в международный розыск и даже иногда арестовывают.

Владимир Осечкин

Ведь всё это было ожидаемо ещё в 2014-2015. Смена курса, закрытие Открытого правительства, месть силовиков. Все (почти) из той подгруппы «Ограничение произвола силовиков» либо уехали, либо замолчали в тряпочку и перековались. Потом эти аресты Никандрова и следом Горбатова. Ад становится всё внятнее и громче в России. Ну а Медведев... нет его уже, так, кукла с iPad’ом.



Что добавить? Что надо валить? Что 2х2=4? А смысл?...



Берегите себя и своих близких, ребята!

Эль Мюрид

Задача Путина и его приближенных во время трансферта - обеспечение максимальной устойчивости системы на переходе. Эта задача требует минимизировать число допущенных к трансферту, что мы сейчас и наблюдаем - из гонки уже выбита Семья, теперь выбивают людей Чубайса. Чубайс в нынешней системе - тяжеловес, поэтому Абызову и предъявлены тягчайшие обвинения в организации ОПС (обвинение смешное: вся нынешняя власть - это конгломерат уголовных преступных группировок). По такому обвинению легко уехать лет на 20.

Николай Руденский

"Владимиру Путину заранее доложили о претензиях к Абызову, Дмитрий Медведев узнал о ситуации постфактум".

Он, бедняга, и о претензиях к себе, когда наступит момент, узнает постфактум.

Кирилл Лятс

Дело Абызова говорит нам лишь о том, что мы еще увидим посадки Тимченко-Франков, Ротенбергов и Ковальчуков. Никто не вечен

Мария Снеговая

Арест Абызова (пишут,что это подкоп под Медведева или Чубайса) и участившиеся процессы против системных либералов (Улюкаев, Белых, Магомедов, Калви, Цуркан), начинают напоминать борьбу с Правой оппозицией (Бухарин, Рыков, Томский), если брать аналогию из сталинских процессов.

Сейчас сислибы в роли заложников в руках у террористов. Понимают ли они это?

Владимир Осечкин

Арест Абызова - месть силовиков и предвестник отставки ДАМа. А ещё ад и тест для многих из нас..

Елизавета Осетинская

Мне кажется, Ли Куан Ю когда говорил, что надо друзей посадить, не тех друзей имел ввиду, которые как Улюкаев, Магомедов, Абызов.

а еще такая печальная нумерология получается: 46 лет Абызова+20 лет по статье = 66 - средняя продолжительность жизни российского мужчины

Олег Кашин

Чем это должно закончиться? Во время очередного заседания правительства в Белый дом зайдут люди в масках и камуфляже, возьмут под руки премьера Медведева, наденут на всякий случай ему на голову мешок и уведут. Первый вице-премьер Антон Силуанов после минутной заминки займет председательское место, скажет – «Так, на чем мы остановились?» – и заседание продолжится.

Дмитрий Гудков

...У меня есть одна версия, за что же так зло поступают с Дмитрием Анатольевичем, этим безобидным тосканским виноделом. Почему он терпит пинки от каждого первого Бастрыкина.

Абызов – это не сигнал, не намек, а прямо целое заказное письмо сторонникам будущего преемника. 2024-й год близко, как зима.

И тогда, когда Москву переименуют во Владимир, а Владимир – во Владимирович, ни у кого не должно возникнуть даже мысли переметнуться к тому, кому Путин даст погреть трон. Все четко должны помнить: Симеон Бекбулатович – это потешный царь. Он может играть хоть в айфончик, хоть в хуавейчик, но считать, что это всерьез и надолго, смертельно опасно. Кто так посчитает – сядет. Это если уйдет живым, потому как запасов «новичка» и всяких удивительных изотопов у нас на всех хватит.

Поняли, молодые технократы? Поняли, не дураки, не зря вас в пропасть кидали да под танк клали.

Это поняли – не поняли другого. За счет ареста Абызова усилился… сам Медведев. Потому что сейчас у него в команде не осталось по-настоящему сильных помощников (Магомедов и Абызов – они из 90-х, деньги добывали с боем и умели это делать, а Дворкович – извините, только в шахматы решительно играет). Раз теперь Медведев остался без группы поддержки – он вновь становится идеальным преемником. Лоялен? – Абсолютно. Опереться не на кого, свою игру вести не сможет, даже если захочет. А к трону приучен.

Так и вижу кампанию Дмитрия Анатольевича под слоганом «При мне будет, как при Медведеве!»

Так-то.

Николай Подосокорский

Не знаю, предал ли кто-то Абызова, заманив его из Италии на родину, как об этом пишут разные СМИ, но если бы его хотели арестовать - это рано или поздно бы все равно сделали, тем или иным способом. Другое дело, что в отличие от Алексея Улюкаева или Никиты Белых, Михаил Абызов - человек гораздо менее понятный и узнаваемый. Еще когда только затевалось "Открытое правительство", уже была уверенность, что это какая-то медведевская блажь для отвода глаз и пиара (вроде лозунга "свобода лучше, чем несвобода"), которую не стоит принимать всерьез. Типа открытое правительство лучше, чем закрытое. Но теперь, когда с любой открытостью у нас последовательно и методично борются на разных уровнях, и едва ли не главным врагом власти признана "Открытая Россия" Ходорковского (не говоря уже про открытый миру Рунет!), даже то, чем занимался Абызов, выглядит очень подозрительно.

Насторожить должно было и то, что он не получил никакого назначения после своего ухода из правительства в мае 2018 года, да еще уехал на Запад, когда "Родина находится в опасности и испытывает такие трудности", в общем запятнал он себя по полной. Симптоматично, что сейчас почти никто не сомневается, что Абызова закрыли всерьез и надолго, и никакие петиции Юмашева и/или других "спасателей" ему никак не помогут. Как говорит в подобных случаях первое лицо: "А ФСБ считает иначе!" И всё, нечем крыть. Очевидно, что силовики попытаются и дальше демонстрировать вот такую показательную "борьбу с коррупцией", однако затронет она отнюдь не только системных и несистемных либералов, а просто всех, кто на каком-то этапе выпал из общего расклада. Рауфа Арашукова либералом точно не назовешь, но из-за него нагнули и морально унизили весь Совет Федерации, показав каждому сенатору, что неприкосновенность и статус члена Федерального собрания не позволят сбежать в час Ч. А на примере Абызова показали, что даже те, кто уехал, все равно потом огребут проблем.

Написал это, и пришла в голову шутка, что где-то на Лубянке решили устроить новую волну репрессий среди элит по алфавиту, начав с буквы "А" (Абызов, Арашуков). Следом соответственно идут те, кто на "Б" и на "В". Бастрыкин? Володин? кто там еще? Скоро узнаем...

Владислав Иноземцев

Не до конца я всё-таки понимаю, почему снова началось обсуждение того, кто во власти "либералы", а кто - "силовики". По-моему, все они одинаковы и заняты одним и тем же - что, собственно, сейчас и вменяют г-ну Абызову

Интересно, что после задержания Михаила Абызова его имя пропало из списка друзей Дмитрия Медведева ВКонтакте.

Виктор Шендерович

В этом унижении уже есть что-то достоевское, ей-богу. "До мышей" - это уже пройденный этап.

Чем занимался министр по делам Открытого правительства - для многих загадка, однако те, кто с ним в свое время сотрудничал, не считают, что его должность в правительстве была не более чем ширмой для обогащения.

Алексей Шабуров

...Самое удивительное в истории Абызова - это не его арест, а то, что этот человек шесть лет был министром. Напомню, он был министром ничего. Ничем не руководил. Ни за что реально не отвечал. Курировал так называемое "Открытое правительство". Когда открытое правительство закрыли, никто этого не заметил.

Михаил Крутихин

Из замеченных опечаток: вместо "открытое правительство" следует читать "от корыта в правительстве".

Никита Исаев

Задержанный экс-министр Михаил Абызов - это было нечто мне неведомое с точки зрения его функциональности в годину его испытаний работы в правительстве. Под человека придумали целое министерство, пусть и какое-то «открытое». По сути - абсурд. Я знаю много примеров, протирающих штаны чиновников/чиновниц, существующих на госслужбе лишь для выделения им зарплаты и прочих прелестей жизни «слуги народа». Иногда этим паразитам дают ещё и полномочия, что ещё вреднее для рабочего процесса, ибо они этот какой-никакой процесс просто останавливают. Но в случае с Абызовым под него было создано целое министерство с целым департаментом в структуре правительства для остановки рабочего процесса, создания искусственной бюрократии и волокиты. Размышлять про конспирологию типа, что он караулил, и чьи интересы отстаивал, я не буду - об этом сейчас не напишет только ленивый. Тут в общем ясно чьи интересы и куда метят. Меня больше беспокоит сам абсурд нашей управленческой машины в условиях социально-экономического и политического кризиса в стране.

Катерина Соколова

Тем, для кого загадочным было целеполагание открытого правительства, предлагаю для начала перечитать статью "Демократия и качество государства. Владимир Путин о развитии демократических институтов в России" (https://www.kommersant.ru/doc/1866753), мне тут довелось недавно по случаю, интереснейший документ. А потом "майский указ" 2012 г. № 601. Не стану спорить, многое не удалось. Российская общественная инициатива не стала таким уж change.org и не смогла остановить какой-нибудь "пакет Яровой". Открытые данные кто в лес, кто по дрова. Боролись мы тогда за указ о развитии конкуренции, что мол развитие конкуренции, а не борьба с ветряными монополиями ключевая задача ФАС России и одна из задач для отраслевых ведомств. Ну вот указ вышел, а этот тезис про развитие конкуренции теперь используется до подрыва рыболовной отрасли. Много там было всяких разочарований.

Но если честно оглянуться назад, изменилось так многое, во многом благодаря тому, что Абызов и открытое правительство постоянно создавали это давление. Что экспертов надо в любую серьезную тему втягивать, учитывать позиции. Все эти общественные советы, советы потребителей, экспертные советы, просто разные рабочие группы, общественные слушания, оценка регулирующего воздействия. Кто бы знал, с каким вообще треском экспертный совет вписывали в Регламент Правительства.

Электронные услуги, МФЦ.

В декабре 2012 года американская эксперт рассказывала чиновникам из регионов, занимавшихся открытостью, как устроена работа с обращениями. "У нас регламент" - говорили российские чиновники. - "30 дней". "Как так" - удивлялась американка. - "Те, кто к нам обращаются, наши основные заказчики, я должна ответить за сутки". И тогда мы внимали отдельные практики (Москва, Татарстан, Якутск, Калуга), тиражировали их в регионах. А теперь Инцидент-менеджмент - это уже норма.

В 2013 году мы собирали по крупицам все эти народные бюджеты, партисипаторные бюджеты. Показывали, что они муниципалитетам позволяют делать, как улучшать среду и т.д. Маялись с ограничениями в бюджетном кодексе и все такое. А теперь вот - партисипаторный бюджет в моде.

Тогда Абызов носился с эффективностью управления, он вообще за многое хватался. Организовал обучение современным управленческим практикам министров и замминистров. Из этого проекта много всего потом интересного выросло, включая обновление губернаторское.

Да туча всего еще. Поменялось вообще все сознание чиновников, в очень значительной части.

Для меня лично 4 года в Белом доме были самым тяжелым временем в жизни. Ровно из-за того, что было куча классных идей и проектов и совсем не так много получалось, как хотелось бы. Но оглядываясь назад, понимаешь, что вышло на самом деле довольно много.

В общем, как бы там ни было. Открытое государственное и муниципальное управление, принцип открытого правительства, - это очень круто. И не стоит торопиться вбивать в него осиновый кол, просто потому, что арестовали бывшего министра или вы просто не стали разбираться, а в чем там вообще дело.

Глеб Кузнецов

Про феномен "Открытого правительства" (которое не "открытое правительство", а "открытое управление" на самом деле) из первых рук. Удивительно, сколько оскорблений вчера вечером вылилось на этот проект, как будто региональные коммерческие истории министра (да еще в своеобразной интерпретации силовиков) характеризуют хоть как то что и как делал он на госслужбе.

Абызов создавал и внедрял практики, которые сегодня считаются "общим местом," привычной частью управленческого пейзажа, что позволяет т.н. "экспертам" говорить, что Открытое правительство "не работало никак". Все это не делает Абызова ни хорошим, ни плохим человеком. Просто для экспертизы важна точность. А когда в России оскорбляешь арестованного и вместе с ним походя всех кто имел (не)удовольствие с ним работать, еще и здравый смысл, и чувство меры.

Андрей Колядин

Я принимал участие в создании Открытого правительства. Был знаком с Михаилом Абызовым. И однажды даже должен был выйти к нему на работу в Правительство РФ.

Он очень непростой человек. Но чтобы ситуация обернулась таким трэшем и арестом!!!

Хотя... Пути Господни неисповедимы.

Его же не за Открытое правительство приняли.

А что там было в энергетических проектах - знает только он ... и следствие.

Подробности задержания Михаила Абызова стали поводом для сочувственных постов.

Елизавета Осетинская

"Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве. Полицейский конвой доставил Абызова и ещё четверых фигурантов дела в изолятор около 4 утра. Но передать «ценный человеческий груз» конвоирам не удалось - дежурный был занят приемом других задержанных. В итоге в камеры заселились в районе 6 утра."

Описание ночи арестованного Абызова из статьи МК. У меня только один вопрос - в чем прикол все это делать ночью? Типа как с 30х годов повелось, так и осталось?

Екатерина Шульман

"​В разговоре с правозащитниками Абызов похвалил работу сотрудников ФСБ при его задержании, отметив, что все происходило «корректно, уважительно, качественно»".

Вот кто настоящий оптимист-то и видит во всём светлую сторону. "Корректно. Уважительно. Качественно." - прям надпись на герб ФСБ (немного заимствовано у студии Лебедева, но ладно). Вообще эта головокружипельная прозрачность нашего времени, когда лишь смерть выводит из прямого эфира (да и то не факт), создает ощущение, что всё это какая-то игра в понарошку, только камера настоящая.

Андрей Мальгин

Попал в хорошие руки. Всем доволен.

Александр Тимофеевский

О сидельце, как о покойнике, - ничего, кроме хорошего. Поразительно, что теперь и это надо объяснять. Желание рассказать про арестованного всю горькую правду - мерзость образцовая, первостатейная, хоть сейчас отправляй на выставку. Радовало также желание наотмашь судить фильм «Лето»: мы такие независимые, такие бескомпромиссные и бесстрашные, для нас искусство выше всего. На эдаком фоне любое проявление человеческого особенно драгоценно. Лучшее, что я читал со вчерашнего вечера, - Нюта Федермессер в дискуссии у Ольги Романовой: «Мало кто мне так помог с паллиативом, как Абызов».