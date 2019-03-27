КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы Алфёрова бизнесмену

В КПРФ решили, кто займёт освободившееся после смерти академика Жореса Алфёрова место депутата Госдумы. Руководство партии передало его мандат бизнесмену Михаилу Берулаве. Это произошло через несколько часов после того, как другой коммунист из Красноярска Пётр Медведев уже получил этот мандат.



По информации РБК, сегодня днём глава КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от компартии, бизнесмена Михаила Берулавы. Он будет работать в комитете по науке и образованию. 28 марта партия предоставит все необходимые документы в Центризбирком.



Красноярский коммунист Медведев также предоставит в ЦИК заявление об отказе от места в Думе. Он заявил, что в своём регионе является депутатом регионального Заксобрания и дорожит возможностью работать в крае.

Ранее ЦИК России отказала партии в праве передать мандат кандидату от КПРФ Павлу Грудинину. Подобный отказ произошёл впервые. Экс-кандидат в президенты и директор подмосковного совхоза имени Ленина не смог получить мандат 14 марта. В избиркоме заявили, что при регистрации кандидатом в Госдуму Грудинин не сообщил о наличии у него иностранных счетов. Юристы партии обещали обжаловать это решение. Источники в администрации президента сообщали, что в Кремле выступают против того, чтобы он занял место в Госдуме. Ранее Грудинина сняли с должности совета депутатов подмосковного города Видного и лишили статуса депутата.



Лауреат Нобелевской премии и депутат Госдумы Жорес Алфёров умер 2 марта.