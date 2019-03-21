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ЦИК запретил передать Павлу Грудинину депутатский мандат Жореса Алфёрова

Павел Грудинин

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Центральная избирательная комиссия запретила КПРФ передать Павлу Грудинину депутатский мандат Жореса Алфёрова. При регистрации кандидатом в Госдуму Грудинин не сообщил о наличие у него иностранных счетов, утверждают в ЦИК. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Партия КПРФ планировала передать Грудинину мандат, освободившийся после смерти депутата одноимённой фракции Жореса Алфёрова. Ранее ЦИК никогда не отказывал в передаче мандата Госдумы выдвинутому партией кандидату, процедура считалась технической, отмечает РБК.

Издание со ссылкой на источники писало, что передачу мандата Грудинину не поддержал Кремль. Накануне голосования в КПРФ заявляли, что в случае отказа Грудинину партия планирует обратиться в Верховный суд.

  • Павел Грудинин в 2018 году принимал участие в выборах президента России. Он был кандидатом от партии КПРФ и занял на голосовании второе место после Владимира Путина, набрав 11,7 процента голосов.
  • В феврале политика лишили депутатского мандата подмосковного Видного по запросу прокуратуры. В ведомстве заявили, что депутат совершил коррупционные преступления. Решение обжаловано в суде.

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