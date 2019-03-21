ЦИК запретил передать Павлу Грудинину депутатский мандат Жореса Алфёрова

Центральная избирательная комиссия запретила КПРФ передать Павлу Грудинину депутатский мандат Жореса Алфёрова. При регистрации кандидатом в Госдуму Грудинин не сообщил о наличие у него иностранных счетов, утверждают в ЦИК. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Партия КПРФ планировала передать Грудинину мандат, освободившийся после смерти депутата одноимённой фракции Жореса Алфёрова. Ранее ЦИК никогда не отказывал в передаче мандата Госдумы выдвинутому партией кандидату, процедура считалась технической, отмечает РБК.

Издание со ссылкой на источники писало, что передачу мандата Грудинину не поддержал Кремль. Накануне голосования в КПРФ заявляли, что в случае отказа Грудинину партия планирует обратиться в Верховный суд.