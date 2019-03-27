Россия безвозмездно даст Киргизии 30 миллионов долларов

Правительство России предоставит Киргизии 30 миллионов долларов в качестве безвозмездной помощи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощник президента России Юрия Ушакова.
Деньги выделяются для поддержки государственного бюджет Киргизии. В 2017 году Россия списала долг Киргизии размером в 240 миллионов долларов (16 миллиардов рублей).
Всего за 2017 год 43 страны получили финансовую помощь от России на общую сумму 734 миллиона долларов.
- Куба – $353,8 млн.
- Киргизия – $129,8 млн.
- КНДР – $57,7 млн.
- Сирия – $20,5 млн.
- Таджикистан – $16 млн.
- Никарагуа – $14 млн.
- Российские деньги получили даже на тихоокеанских островах Кирибати ($0,01 млн) и в африканской Бурунди ($0,04 млн).
- Получатели российских кредитов, как правило, на международной арене поддерживают позицию Москвы, в частности, голосуя против проектов резолюций с осуждением аннексии Крыма. Как ни удивительно, однако, из официальной статистики следует, что пять миллионов долларов достались и Украине.