Россия безвозмездно даст Киргизии 30 миллионов долларов

Правительство России предоставит Киргизии 30 миллионов долларов в качестве безвозмездной помощи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощник президента России Юрия Ушакова.

Деньги выделяются для поддержки государственного бюджет Киргизии. В 2017 году Россия списала долг Киргизии размером в 240 миллионов долларов (16 миллиардов рублей).

Всего за 2017 год 43 страны получили финансовую помощь от России на общую сумму 734 миллиона долларов.