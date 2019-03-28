Европарламент принял закон о запрете одноразовой пластиковой посуды

Европарламент одобрил законопроект, запрещающий с 2021 года на территории ЕС производство и продажу одноразовых изделий из пластика, в частности – посуды, столовых приборов, соломинок для напитков. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского парламента. За инициативу высказались 560 депутатов, 35 были против, 28 воздержались.



Из-за низкой скорости разложения пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах, что приводит к загрязнению окружающей среды и гибели животных, рыб и птиц. По данным Еврокомиссии, на пластик приходится 85 процентов всего мусора в Мировом океане. Около половины этих пластиковых изделий — одноразовые.

Согласно документу, к 2029 году в странах ЕС должен быть обеспечен 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок для дальнейшей переработки. Кроме того, принятый закон, усилит применение принципа "платит загрязнитель". Так за утерянные в море сети обяжут платить не рыбаков, а производителей снастей.

Первой страной в мире запретившей пластиковую посуду стала Франция. Запрет был принят ещё 2016 году. Весной прошлого года запретить пластиковые тарелки и вилки предложила Еврокомиссия.

Ранее от использования пластиковых соломинок и других изделий отказывались отдельные города США, а также отдельные компании, например, Starbucks.

В ряде стран Африки введен запрет на использование полиэтиленовых пакетов.

По данным экологов, ​в 2012 году количество пластикового мусора в Мировом океане составляло примерно 165 миллионов тонн. В 2014 году на поверхности океана находилось 268 940 тонн пластика. Общее количество отдельных частей отходов из пластмассы составляет более пяти триллионов.