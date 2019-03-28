"Проект": против компаний "повара Путина" поданы сотни исков

К компаниям-поставщикам продуктов питания, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина", с 2011 года подали более 700 исков из-за некачественной еды. Об этом говорится в очередном расследовании сайта "Проект".

Как утверждают авторы расследования, сумма претензий по искам, которые подавали школы, детские сады, военные части и санатории,составила почти 900 миллионов рублей. Чаще всего их подавали после того, как находили в еде несъедобные ингредиенты- насекомых, волосы, полиэтилен. Некоторая пища не проходила санитарный контроль и была заражена инфекциями, такими как сальмонелла, дизентерия, кишечная палочка, стафилококк. Только в 2019 году к исследованным "Проектом" компаниям, связанным с Пригожиным, было подано 29 исков.

Последний случай произошёл в декабре 2018 года, тогда компания "Конкорд", которой руководит Пригожин, оказалась в центре скандала с массовым заболеванием дизентерией в московских детских садах. Власти Москвы признали факт массового заражения, а Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Родители пострадавших детей подали коллективный иск к компании "Конкорд" с требованием выплаты компенсации.

Однако, несмотря на все претензии, по подсчетам "Проекта", компании выигрывали каждый четвертый поданный иск и подавали встречные - почти на три миллиарда рублей.

За фирмами, связанными с "поваром Путина", остается 90 процентов рынка школьного питания, и они продолжают получать госзаказы. Им удалось заработать на питании школьников и военных более 139 миллиардов рублей, говорится в новом расследовании сайта "Проект" под названием "Шеф и повар. Рассказ о том, кого и как кормит кремлевский ресторатор".

В "Конкорде", комментируя раследование, "Проект" назвали "интернет-помойкой, существующей на деньги Госдепа" и отказались отвечать на вопросы.

Предыдущее расследование "Проекта" также было посвящено Евгению Пригожину. В нём утверждалось, что компании, связанные с "поваром Путина", активно участвуют в экспансии России в Африке. В частности, работают на Мадагаскаре и играют ключевую роль в разных сферах жизни этой африканской страны – от добычи полезных ископаемых до политики.