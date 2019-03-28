Житель Приморья получил условный срок за репост в Телеграм

Суд в Приморье приговорил к двум годам условно юриста Дмитрия Третьякова за репост в мессенджере Телеграм текста журналиста Аркадия Бабченко. Его обвинили в призыве к экстремизму, сообщил адвокат организации "Правозащита Открытки" Сергей Валиулин.

Третьяков получил два года испытательного срока и запрет на участие в каких-либо организациях на это же время. Обвинение просило приговорить его к двум годам реального заключения.

"Сегодняшнее решение – это однозначно не конец. На следующей неделе мы подадим жалобу на приговор", – рассказал Валиуллин. Он также отметил, что в отношении Бабченко из-за поста ведётся проверка, но её результатов до сих пор нет.

Третьяков был в СИЗО с 16 марта 2018 года за за репост записи журналиста Аркадия Бабченко в открытый чат сторонников Алексея Навального с комментарием "Согласен". По мнению правоохранительных органов, в записи содержатся "признаки побуждения в форме призыва к насильственным и деструктивным, разрушительным действиям".

Это первый в России случай, когда репост в телеграм становится поводом для возбуждения уголовного дела.​