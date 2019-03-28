Власти Венесуэлы запретили Хуану Гуайдо занимать выборные должности

Главный надзорный орган Венесуэлы объявил об отстранении с поста спикера парламента лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Ему 15 лет запрещено занимать выборные должности. Политика, которого власти многих стран мира считают временным президентом Венесуэлы, обвинили в коррупции. Об этом заявил главный контролёр республики Элвис Аморосо, его цитирует агентство Reuters.

По словам Аморосо, затраты Гуаидо не совпадают с задекларированными политиком доходами. Хуан Гуаидо пока не прокомментировал решение структуры, подконтрольной президенту Николасу Мадуро, в легитимности которого сомневается мировое сообщество.

Венесуэла переживает глубокий политический кризис. Венесуэльский парламент находится под контролем оппозиции. В начале года спикер ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, заявив, что Мадуро нелегитимен. Его признали многие страны мира, в том числе США, страны Евросоюза, Бразилия и большинство стран Латинской америки. Однако контроль над государственными органами сохраняет президент Мадуро. Его поддерживают Россия, Китай и Куба.

Кроме политического, в стране также наблюдается острый экономический кризис. В магазинах не хватает еды, лекарств и других продуктов повседневного потребления. Из-за роста цен население продолжает беднеть, а миллионы венесуэльцев решили покинуть страну в поисках работы.