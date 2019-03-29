РБК: власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге не будет передан Русской православной церкви. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и министерстве культуры.

Как рассказал собеседник издания в правительстве, этот вопрос сняли с повестки, в том числе из-за недовольства жителей Петербурга, где в сентябре состоятся выборы губернатора.Кроме того, церковь может проводить службы в соборе, даже если он не находится в её пользовании. По мнению экспертов, реставрация и содержание храма в ближайшие годы потребуют огромных средств, которых у церкви нет.

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков не ответил на запрос РБК.

В конце 2016 года власти Петербурга решили передать собор на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ. Комитет имущественных отношений выпустил тогда распоряжение о плане мероприятий по подготовке к передаче Исаакия. 30 декабря 2018 года срок распоряжения о передаче собора церкви истёк. Новой заявки от РПЦ не поступало.



Против передачи РПЦ Исаакиевского собора выступали представители музейного сообщества и жители Петербурга, которые провели несколько митингов.Последний из них под названием "Очередь в музей" состоялся в декабре.

В середине марта стало известно, что патриарх Кирилл попросил Росимущество передать Русской православной церкви Спасо-Андроников монастырь в Москве и прилегающие к нему здания, в том числе Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева на основе закона о реституции.

Директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин выступил против передачи церкви всего комплекса монастыря, поскольку в этом случае музей окажется на улице. Миндлина поддержал Союз музеев России.

Закон о реституции был принят в России в 2010 году. Он позволяет Русской православной церкви претендовать практически на все религиозные объекты, которые находятся в государственной собственности, в том числе те, которые являются памятниками архитектуры и музеями федерального значения.