Патриарх просит передать РПЦ Андроников монастырь и музей Рублёва

Патриарх Кирилл попросил Росимущество передать Русской православной церкви Спасо-Андроников монастырь в Москве и прилегающие к нему здания, в том числе Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, в конце января патриарх направил в Росимущество письмо с просьбой передать здания в рамках закона о реституции.

В пресс-службе Росимущества подтвердили, что получили письмо патриарха и начали работу по этому вопросу, в частности – хотят узнать позицию Министерства культуры и музея имени Рублева, а также подтвердить с помощью архивов, что объекты монастыря соответствуют критериям передачи.

Директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин выступил против передачи церкви всего комплекса монастыря. "Это невозможно, потому что тогда музей надо будет выкинуть на улицу", — сказал он. При этом он подчеркивает, что музей готов к сотрудничеству с РПЦ. В министерстве культуры пока не комментировали просьбу патриарха Кирилла.

Музей древнерусской культуры и искусства был открыт в 1960 году, к 600-летию со дня рождения Андрея Рублева. Он находится в бывшей трапезной Спасо-Андроникова монастыря. В собрании музея произведения иконописцев Дионисия и Андрея Рублева и другие шедевры, в числе которых икона "Спас Вседержитель" первой половины XIII века.

Закон о реституции был принят в России в 2010 году. Он позволяет Русской православной церкви претендовать практически на все религиозные объекты, которые находятся в государственной собственности, в том числе те, которые являются памятниками архитектуры и музеями федерального значения.

Ранее по этому закону РПЦ заявила права на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, где также находится музей. В конце 2016 года власти города распорядились передать собор в пользование церкви на 49 лет. Это решение вызвало недовольство у горожан и музейного сообщества, в итоге процесс передачи затянулся.

