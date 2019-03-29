"Газпром" выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке крупнейших подрядчиков газового концерна - компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко. Обе сделки могут быть закрыты до конца года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В компании Ротенберга изданию подтвердили, что уже в апреле "Стройгазмонтаж" возглавит топ-менеджер "Газпрома" Станислав Аникеев.

Монополия намерена увеличить долю на рынке Европы и в условиях жесткой конкуренции с американцами хочет устранить все возможные поводы для критики, в том числе из-за находящихся под санкциями подрядчиков, отметил один из собеседников РБК.

Компании выкупит собственный подрядчик "Газпрома" – "Газстройпром". Стоимость сделки издание не называет. Представители Ротенберга и Тимченко от комментариев отказались.

"Стройгазмонтаж" и "Стройтранснефтегаз" подпали под санкции ЕС и США в 2014 году вместе с Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко, которых СМИ называют "друзьями президента Путина". "Дочка" "Стройгазмонтажа" строила Крымский мост. Кроме того обе компании были подрядчиками при строительстве газопровода "Сила Сибири" и сейчас принимают участие в строительстве "Северного потока-2". Стоимость этих проектов оценивается более чем в один триллион рублей(9,5 миллиардов евро).

Ранее США предупредили, что администрация Дональда Трампа может ввести санкции в отношении европейских компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2". За прекращение проекта высказались депутаты Европарламента.