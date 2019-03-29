Во Франции началось следствие по жалобе Навального к "Ив Роше"

Во Франции прокуратура города Ван начала предварительное следствие по делу группы "Ив Роше" по обвинению в "заведомо ложном доносе". Жалобу в прокуратуру в июне прошлого года подал российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщило RFI. В компании "Ив Роше" отказались комментировать эту информацию.
В декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея и Олега Навальных виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании "Ив Роше". Они вины не признали. По версии следствия, Навальные вынудили заключить с ними заведомо невыгодные контракты на грузоперевозки. При этом свидетели обвинения во время судебных слушаний не заявляли никаких претензий обвиняемым, а сама группа "Ив Роше" объявила, что "не понесла никакого ущерба при сотрудничестве с транспортным предприятием, принадлежащим братьям Навальным.
Несмотря на это, Алексей Навальный был осужден по делу условно, а его брат Олег отбывал наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.
Французские адвокаты Алексея Навального считают объявленный российским судом приговор "совершенно необоснованным", и надеются, что следствие установит всех ответственных за этот "заведомо ложный донос".
В 2017 году Европейский суд по правам человека признал, что при рассмотрении дела были нарушены права на справедливый суд, и постановил выплатить братьям Навальным компенсацию в размере примерно 76 тысяч евро. Алексей Навальный настаивает, что дело было политически мотивированным и связанным с его общественной деятельностью.
В апреле 2018 года Верховный суд России возобновил дело "Ив Роше" и отказался пересмотреть приговор братьям Навальным, несмотря на постановление Европейского суда по правам человека. Позднее Навальный получил от российского правительства четыре миллиона рублей компенсации.
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