ЕСПЧ присудил братьям Навальным компенсацию по делу "Ив Роше"

Европейский суд по правам человека во вторник признал, что оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному было отказано в праве на справедливый процесс по так называемому "Делу Ив Роше".

Суд постановил, что Россия должна выплатить братьям компенсацию в размере примерно 75 тысяч евро и 450 тысяч рублей в связи с нарушением их прав. ЕСПЧ сравнил приговор с вердиктом по делу "Кировлеса". По мнению судей, Навальные получили наказание за обычную предпринимательскую деятельность. Кроме того, российские суды не рассмотрели должным образом доводы защиты, говорится в решении ЕСПЧ.

Суд отказался признать преследование братьев Навальных политическим. При этом трое из семи судей выступили с особым мнением, что ЕСПЧ все же должен был рассмотреть политическую сторону дела. Министерство юстиции России подчеркнуло, что с позицией ЕСПЧ о нарушениях "нельзя согласиться", и заявило о возможном обжаловании вердикта в Большую палату суда.

В декабре 2014 года Алексея и Олега Навальных признали виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании "Ив Роше". По версии следствия, они вынудили заключить с ними заведомо невыгодные контракты на грузоперевозки. Навальные отрицают вину.

Алексей Навальный был осужден по делу условно, а его брат Олег отбывает наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Российский суд ранее отказывал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении и смягчении наказания. ФСИН несколько раз требовала отправить Алексея Навального в колонию, но суд отклонял просьбы.