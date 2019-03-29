Следственное управление по Псковской области отказало жительнице деревни Томсино Елене Перчиковой в возбуждении уголовного дела о распространении интимных фото её двенадцатилетней дочери Таси, которые обманом выманила у девочки бывшая подруга. Об этом корреспонденту Радио Свобода сообщила сама Елена Перчикова и продемонстрировала соответствующее постановление.

Свой отказ следователь по особо важным делам мотивировал отсутствием состава преступления в действиях 14-летней сверстницы, которая распространила личное фото Таси Перчиковой.

В постановлении отмечается, что раньше девочки дружили, но в феврале 2019 года поссорились. Тогда сверстница Перчиковой создала страницу в социальной сети в "ВКонтакте" под мужским именем, начала вести переписку с Тасей и под предлогом близких отношений попросила у неё фото в обнаженном виде. После девочка разослала снимок своим знакомым.

Следователь отметил, что уголовная ответственность за хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних предусмотрена для лиц, достигших на момент совершения преступления 16 лет. При этом следствие установило, что знакомая Перчиковой не собиралась с помощью фото удовлетворять собственные потребности, а разослала фото из-за личной неприязни к Тасе.

В правоохранительных органах области также указали, что за незаконный сбор сведений, составляющих личную тайну гражданина без его согласия уголовную ответственность тоже несут лица, достигшие 16-летия.

Распространённые в Псковской области фотографии обнаженной 12-летней Таси Перчиковой усугубили травлю, которой семья Перчиковых, по словам Елены Анатольевны, подверглась после письма девочки Владимиру Путину в декабре 2018 года. Сейчас семья из-за угроз вынуждена уезжать из деревни.

"Так захотели власти. Мы с поджатыми хвостами, едем фиг знает куда, будем менять фамилии, работать с психологами, а им за это ничего", – прокомментировала решение следствия мама Таси Елена Перчикова.

Подробнее об истории Таси Перчиковой – девочки, которая попросила у президента трактор для своей мамы – читайте в материалах Радио Свобода, опубликованных в январе, феврале, и марте этого года.

Тасе Перчиковой также посвящён документальный фильм Андрея Киселева "Тася из Томсино".